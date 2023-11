Den fascinerende søgen efter livets sidste universelle fælles forfader

Forskere har længe været betaget af mysteriet om livets oprindelse. Et af de mest spændende spørgsmål er, hvem eller hvad var den sidste universelle fælles forfader (LUCA) af alle levende organismer? En nylig undersøgelse udført af biologerne Tara Mahendrarajah og Anja Spang, sammen med samarbejdspartnere, kaster nyt lys over denne gamle stamfader.

Ved hjælp af en ny molekylær dateringstilgang anslog forskerne, at LUCA levede for mellem 4.32 og 4.52 milliarder år siden, en tid hvor vores planet stadig var i sin vorden. LUCAs udseende forbliver et mysterium, men det menes at have været en celle med essentielle bestanddele som ribosomale proteiner og ATP-syntase. Disse kerneproteiner findes i bakterier, archaea og eukaryoter, hvilket indikerer deres fælles forfædres arv.

Mens den estimerede alder af LUCA er tæt på linje med tidligere estimater, gav undersøgelsen spændende indsigt andre steder i livets evolutionære træ. I modsætning til troen på, at archaea, gamle bakterier, var forud for nutidens bakterier, afslører den nye dateringsmetode, at den sidste fælles forfader til kendte archaea eksisterede for mellem 3.37 og 3.95 milliarder år siden. Dette indebærer, at tidligere former for archaea enten er blevet uddød eller forbliver uopdagede.

Desuden opstod den sidste fælles forfader til eukaryoter, organismer med celler, der indeholder en kerne som planter og dyr, for mellem 1.84 og 1.93 milliarder år siden. Dette fund udfordrer forestillingen om, at eukaryoter repræsenterer en separat gren i livets træ. I stedet er de en sammensmeltning af bakterie- og arkæiske grene, der indbefatter sammenhængen mellem alt liv på Jorden.

At forstå LUCA og dets efterkommere har vidtrækkende konsekvenser. Forbedring af vores viden om tidligt mikrobielt liv giver mulighed for en bedre forståelse af næringsstofkredsløb, forudsige fremtidige biodiversitetsmønstre og endda forståelse af organismers udvikling som reaktion på et skiftende klima.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvad står LUCA for?

A: LUCA står for "sidste universelle fælles forfader."

Q: Hvor gammel er LUCA?

A: Baseret på den nylige undersøgelse levede LUCA for mellem 4.32 og 4.52 milliarder år siden.

Q: Hvad er de essentielle proteiner, der deles af alle levende organismer?

A: Ribosomale proteiner og ATP-syntase er blandt kerneproteinerne, der deles af alle bakterier, archaea og eukaryoter.

Q: Er archaea ældre end bakterier?

A: Undersøgelsen tyder på, at forfædrene til alle nuværende arkæer er yngre end bakteriers.

Q: Hvornår opstod eukaryoter?

A: Den sidste fælles forfader til eukaryoter eksisterede for mellem 1.84 og 1.93 milliarder år siden.