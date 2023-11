At finde nye muligheder: Udforske dannelsen af ​​lithiumrige pegmatitter

Den kommercielle betydning af lithium fortsætter med at stige, idet dets produktion primært stammer fra lithium-cesium-tantal (LCT) pegmatitter. Disse bemærkelsesværdige sten viser slående ultragrove teksturer; deres opdagelse har dog vist sig at være uhåndgribelig på grund af deres lille størrelse og tidligere klassificering som rene geologiske kuriositeter. Som følge heraf er udforskningen af ​​LCT-pegmatitter fortsat udfordrende på grund af begrænset viden på dette område.

Konventionelt begynder mineraludforskning med målrettede søgninger efter miljøet, der befordrer dannelsen af ​​et specifikt mineral. Selvom der er forskellige genetiske modeller, der styrer udforskningen af ​​malme som kobber og guld, er de tilgængelige modeller for LCT-pegmatitter knappe. Lot Koopmans et al. forsøge at kaste lys over mysterierne omkring lithiumudforskning. Koopmans forklarer, at forståelse af den geologiske historie af visse miljøer, der letter LCT-pegmatitdannelse, er altafgørende for at lokalisere dem.

Historisk set har to primære hypoteser forklaret tilblivelsen af ​​pegmatitter - ekstrem fraktionering af en parental granitisk krop eller lav grad af delvis smeltning af en metamorf sten. Imidlertid stødte Koopmans et al. i deres undersøgelser af pegmatitter i Zimbabwe og USA på feltevidens, der trodsede forklaring ved hjælp af disse konventionelle modeller. Forfatterne fandt ingen tilfredsstillende alternative forklaringer tilgængelige i den eksisterende litteratur.

Efter at have deltaget i stimulerende diskussioner på disciplinspecifikke konferencer, syntetiserede forskerne deres observationer og termodynamiske beregninger for at foreslå en innovativ, flertrins petrogenetisk model. I denne model gennemgår metasedimentære bjergarter delvis smeltning under prograd metamorfose, hvilket producerer en moderat beriget granitisk smelte, der krystalliserer som en granitisk indtrængen. Efterfølgende omsmeltes denne granit, hvilket skaber en meget beriget smelte, der i sidste ende krystalliserer som en lithiumrig pegmatit.

Denne nyligt foreslåede mekanisme adresserer tidligere geokemiske og geokronologiske begrænsninger, som tidligere modeller ikke kunne forklare tilfredsstillende. Koopmans udtrykker optimisme for fremtidig forskning og udtaler, at næste skridt involverer at finde det rigtige feltområde og metode til at studere disse pegmatitdannende processer. Det kan involvere at inkorporere nye isotopsystemer for at indsamle beviser og teste modellens validitet.

Forskningen udført af Koopmans et al. repræsenterer et vigtigt skridt hen imod at låse op for mysterierne bag lithiumrige pegmatitter og baner vejen for yderligere udforskning og opdagelse på dette område.

FAQ:

Q: Hvad er LCT-pegmatitter?

A: LCT-pegmatitter er sten, der indeholder høje koncentrationer af lithium, cæsium og tantal.

Q: Hvad er udfordringerne ved at udforske LCT-pegmatitter?

A: LCT-pegmatitter er små og blev tidligere betragtet som geologiske kuriositeter, hvilket begrænser vores viden om deres udforskning og gør dem svære at finde.

Q: Hvad er den foreslåede petrogenetiske model for dannelsen af ​​lithiumrige pegmatitter?

A: Den foreslåede model antyder, at metasedimentære bjergarter undergår delvis smeltning under metamorfosen, hvilket danner en moderat beriget granitisk indtrængen. Denne granit omsmeltes derefter, hvilket resulterer i en stærkt beriget smelte, der danner en lithiumrig pegmatit ved krystallisation.