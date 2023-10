Forstå de glødende spor af meteorbyger

Under meteorregn bliver observatører lejlighedsvis behandlet med et sjældent fænomen kendt som vedvarende tog, som er glødende spor, der bliver hængende på himlen, efter at en meteor passerer. Forskere forsøger stadig at bestemme den nøjagtige årsag til vedvarende tog, men to førende teorier er dukket op.

En teori antyder, at meteoroiders højhastighedsrejse får dem til at fjerne elektroner fra luftmolekyler, hvilket resulterer i ionisering. Den glød, der observeres i vedvarende tog, menes at komme fra frigivelsen af ​​energi, når disse ioniserede molekyler fanger en omstrejfende elektron fra miljøet. En anden teori involverer kemiluminescens, hvor metaller, der fordamper fra hurtigt bevægende meteoroider, interagerer med ozon og ilt i atmosfæren, hvilket skaber en lysende glød.

Under toppen af ​​Orionid meteorregn, som fandt sted natten mellem den 21. og 22. oktober, kunne observatører under klar, mørk himmel se omkring 10-20 meteorer i timen. Strålingspunktet, som er meteorernes tilsyneladende oprindelse, var placeret i stjernebilledet Orion. Det er dog vigtigt ikke kun at fokusere på dette punkt på himlen, da Orionide-meteorer kan dukke op fra alle retninger.

Udover Orioniderne er det også værd at holde øje med meteorbyger fra Southern Taurids og Northern Taurids, som overlapper med Orioniderne. Begge disse byger stammer fra stjernebilledet Tyren lige vest for Orion. Mens de nordlige taurider når deres højdepunkt i midten af ​​november, præsenterer de sydlige taurider et unikt tilfælde.

Yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at forstå mekanismerne bag vedholdende tog og for at opklare mysterierne bag meteorregn. Observatører opfordres til at scanne så meget af himlen som muligt under meteorregn for at maksimere deres chancer for at overvære disse fængslende himmelbegivenheder.

kilder:

- "Sådan får du mest muligt ud af meteorregn og andre nattehimmelbegivenheder"

Definitioner:

– Meteoroid: en lille stenet eller metallisk genstand, der kredser om Solen

- Ionisering: processen med at tilføje eller fjerne elektroner fra atomer eller molekyler, hvilket resulterer i dannelsen af ​​ioner

– Kemiluminescens: emission af lys som følge af en kemisk reaktion uden involvering af varme