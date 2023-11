Gør dig klar til en blændende skærm: Leonid Meteor Shower

Hvis du har forudsagt en klar himmel tidlig tirsdag morgen, så gå ikke glip af muligheden for at overvære en fantastisk himmelsk begivenhed. Leonid-meteorregn, der er karakteriseret ved et lyst udbrud af stjerneskud, kan være synligt, hvis du finder et mørkt sted at se på nattehimlen.

Hvert år i november krydser Jorden en bred flade af is og støv efterladt af kometen Tempel-Tuttle, officielt kendt som 55P/Tempel-Tuttle. Denne komet, opdaget i 1865, kredser om Solen og skærer Jordens sti cirka hvert 33. år. Efter sit sidste møde i 1998 er det i øjeblikket langt ude over Saturns kredsløb og er gradvist på vej tilbage til sin næste tilgang i 2031.

I løbet af november pløjer vores planet gennem resterne af kometen Tempel-Tuttle, hvilket resulterer i det årlige Leonid-meteorregn. Tålmodige observatører kan spotte adskillige lyse meteorer, der striber hen over himlen hver nat fra stjernebilledet Løven mellem den 3. november og den 2. december. Men toppen af ​​meteorregnen indtræffer omkring den 17. november, når Jorden passerer gennem den tætteste del af kometens affaldsstrøm. Under dette højdepunkt kan du forvente at se mellem 10 og 15 meteorer i timen, hvilket giver en imponerende visning.

Leonid-meteorer er kendt for deres høje hastighed, der overstiger 70 kilometer i sekundet, hvilket gør dem usædvanligt lyse. De efterlader ofte glødende spor af ioniserede gasser kaldet "vedvarende tog", som kan blive hængende i atmosfæren i flere minutter eller endda timer efter, at meteoren er forsvundet.

Spændende nok kan dette års Leonider have et ekstra højdepunkt om morgenen tirsdag den 21. november 2023. Forskning foretaget af astronomen Mikhail Maslov tyder på, at Jorden vil skære det koncentrerede affaldsspor udgivet af kometen Tempel-Tuttle i 1733, hvilket resulterer i øget meteoraktivitet. Hvis Maslovs forudsigelser holder stik, kan denne anden top generere endnu lysere meteorer end normalt, hvilket tilbyder et bemærkelsesværdigt show for skywatchers på trods af tilstedeværelsen af ​​en voksende Gibbous Moon.

FAQ:

Q: Hvornår er det bedste tidspunkt at observere Leonid-meteorregn?

A: Toppen af ​​Leonid-meteorregnen indtræffer normalt omkring den 17. november hvert år, men tålmodige observatører kan spotte meteorer mellem den 3. november og den 2. december.

Q: Hvor skal jeg kigge på himlen for at se Leonid-meteorregn?

A: Meteorerne ser ud til at stråle udad fra stjernebilledet Løven. Kig mod stjernebilledet Løven og scan himlen for stjerneskud.

Q: Hvor hurtigt rejser Leonid-meteorer?

A: Leonid-meteorer rejser med hastigheder på over 70 kilometer i sekundet, hvilket gør dem utrolig hurtige og lyse.

Q: Hvad er vedvarende tog?

A: Vedvarende tog er glødende spor af ioniserede gasser efterladt af meteorer, som kan forblive synlige i atmosfæren i minutter eller endda timer efter, at meteoren har passeret.