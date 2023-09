SpaceX forsøger rekordstor 17. flyvning med Falcon 9 Booster

SpaceX er indstillet på at skubbe grænserne for genanvendelighed af boostere med opsendelsen af ​​en Falcon 9-raket ved hjælp af en første-trins booster, der vil foretage sin 17. flyvning. Missionen, kendt som Starlink 6-17, er planlagt til at løfte fra Cape Canaverals pad 40 kl. 10:47 EDT.

Den pågældende booster, serienummer 1060, vil skrive historie ved at gennemføre sin 17. flyvning. SpaceX opnåede en stor milepæl tidligere i år, da det certificerede sin flåde af Falcon 9 første-trins boostere til op til 20 flyvninger, og denne lancering vil bringe den et skridt nærmere dette mål.

Oprindeligt fløjet i juni 2020 for at implementere GPS 3-3-satellitten til US Space Force, er denne booster siden blevet brugt til forskellige missioner, herunder Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 og Transporter- 6 missioner, samt at levere 11 Starlink-nyttelast.

Lanceringen står dog over for vejrrelaterede udfordringer. Space Force-meteorologer overvåger en vejrfront nær Floridas rumkyst sammen med en storm, der brygger ud for kysten i Atlanterhavet. Prognosen forudser en 60 procents chance for acceptabelt vejr til opsendelse, hvor den største bekymring er en overtrædelse af cumulus-skyreglen. Hvis opsendelsen forsinkes med en dag, kan forholdene forværres med kun 30 procents chance for acceptabelt vejr.

Denne mission vil også markere den 20. lancering af V2 mini Starlink-satellitterne, som tilbyder større størrelse og fire gange båndbredden sammenlignet med tidligere versioner. Oprindeligt var V2 Starlink-satellitterne i fuld størrelse beregnet til at blive opsendt ved hjælp af SpaceX's Starship-fartøj. Men den forsinkede debut af Starship fik SpaceX til at skabe en komprimeret version af satellitterne, der skulle opsendes på Falcon 9.

Afslutningsvis er SpaceX klar til at skrive historie ved at forsøge en rekordstor 17. flyvning med sin Falcon 9-booster. Denne præstation fremhæver virksomhedens forpligtelse til genanvendelighed i rumudforskning og lægger grundlaget for fremtidige missioner ved hjælp af dets fuldt genanvendelige Starship-fartøj.

