SpaceX Falcon 9 lancerer med succes 21 Starlink-satellitter fra Vandenberg Space Force Base

Tidligt i morges lettede en SpaceX Falcon 9-raket fra Vandenberg Space Force Base i Californien og leverede med succes 21 Starlink-satellitter i kredsløb. Denne lancering markerer den første af to Starlink-leveringsmissioner, der er planlagt for dagen.

Falcon 9-raketten, drevet af ni Merlin 1D-motorer, lettede kl. 1:23 PDT. Efter afgang fra Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), gik raketten ud på en sydøstlig bane. Denne opsendelse er bemærkelsesværdig, da det er den 22. mission, der udføres af SpaceX fra vestkysten i år, såvel som den 75. orbitale opsendelse i 2023 for virksomheden.

Et bemærkelsesværdigt aspekt af denne mission er genbrugen af ​​den første fase-booster. Denne særlige booster har gennemført 16 flyvninger, efter at have været ansat i missioner som Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 og mere. Efter hovedafbrændingsfasen, der varede cirka to et halvt minut, landede første etape med succes på droneskibet ved navn 'Selvfølgelig elsker jeg dig stadig' i Stillehavet.

Indsættelsen af ​​de 21 V2 Mini Starlink-satellitter er planlagt til at finde sted omkring en time efter opsendelsen. Disse satellitter er den næste generation af Starlink-rumfartøjer, udstyret med opgraderede antenner og større solpaneler. Sammenlignet med deres forgængere har V2 Mini-satellitterne kapacitet til at levere fire gange båndbredden. Dagens lancering er 28. gang, V2 Mini-modellen er blevet brugt siden introduktionen tidligere i år.

Ud over denne opsendelse er en anden Falcon 9-raket sat til at løfte senere i dag fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida. Denne mission vil bære en rekordstor nyttelast på 23 V2 Mini Starlink-satellitter, det højeste antal, der skal indsættes på en enkelt mission.

Det er klart, at SpaceX fortsætter med at gøre betydelige fremskridt i sin Starlink-satellitkonstellation, hvilket yderligere udvider sin globale bredbåndsdækning og baner vejen for forbedret internetforbindelse rundt om i verden.

Definitioner:

– Falcon 9: En to-trins orbital raket udviklet og fremstillet af SpaceX til transport af satellitter og rumfartøjer ud i rummet.

– Starlink: En satellit-internetkonstellation, der bygges af SpaceX, og giver global bredbåndsdækning.

– Vandenberg Space Force Base: En amerikansk rumstyrkebase beliggende nordvest for Lompoc, Californien.

– Orbital launch: Processen med at sende en raket eller et rumfartøj i kredsløb om et himmellegeme.

