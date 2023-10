Korallarvebosættelse: Forståelse af mikroorganismers rolle

By

Revrestaureringsindsatsen er i høj grad afhængig af vellykket bosættelse af korallarver, men med de stigende forstyrrelser forårsaget af klimaændringsrelaterede forstyrrelser er det blevet en udfordring at opnå pålidelig bosættelse under akvakulturforhold. Men en nylig undersøgelse udført af forskere havde til formål at undersøge mikroorganismers rolle i korallarvernes bosættelse.

Undersøgelsen fokuserede på bosættelse af larver fra koralarten Acropora tenuis, som blev udsat for mikrobielle biofilm dyrket under forskellige forhold. Biofilmsamfundets sammensætning blev analyseret ved hjælp af gensekventeringsteknikker. Forskerne fandt ud af, at forskellige biofilmsamfund korrelerede med stærk larvebosættelse. Specifikke taxa, såsom Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., ikke-tildelt JTB23 sp. (Gammaproteobacteria) og Pseudovibrio denitrificans, var forbundet med høj bosættelse. På den anden side var taxa nært beslægtet med Reichenbachiella agariperforans, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris samt adskillige kiselalger og brunalger forbundet med lav bosætning.

Undersøgelsen afslørede også tilstedeværelsen af ​​specifikke knudepunkter i det mikrobielle netværk, der lettede forbindelser mellem lav- og højbosættelsessamfund. Disse oplysninger giver indsigt i de samfundssamlingsmekanismer, der driver bosættelsen.

Forbedring af korallarvernes bosættelse i akvakultur er afgørende for revetableringsprogrammer. Ved at forstå de specifikke mikrobielle taxaer, der er forbundet med bosættelsesinducerende biofilm, kan forskere udvikle strategier til at forbedre korallarvernes bosættelse og i sidste ende understøtte koralrevens langsigtede overlevelse.

Koralakvakultur spiller en væsentlig rolle i storstilet restaureringsindsats. Det involverer dyrkning af koraller i specialiserede akvarier, som kan opnås gennem aseksuel eller seksuel formering. Seksuel formering giver især fordele såsom genetisk diversitet og reduceret skade på voksne koralkolonier. Imidlertid er forståelsen af ​​de miljømæssige signaler, der er nødvendige for larvernes bosættelse og metamorfose, stadig begrænset.

Tidligere forskning har vist, at skorpekoraller (CCA) og deres tilhørende mikrobielle biofilm kan udløse bosættelse i forskellige marine hvirvelløse arter. Larvevalgsforsøg med CCA-associerede biofilm har indikeret specifikke mikrobielle taxa, der påvirker bosættelsen. For eksempel har visse bakteriearter og organiske forbindelser som tetrabromopyrrol (TBP) vist sig at inducere metamorfose i korallarver. Imidlertid er de specifikke mikrobielle taxa eller metabolitter involveret i rekruttering af korallarver stadig ikke velkendte.

Denne undersøgelse brugte bosættelsesvalgseksperimenter og molekylære tilgange til at analysere de mikrobielle samfund, der er forbundet med korallarvernes bosættelse. Forskerne karakteriserede de mikrobielle biofilm ved hjælp af gensekventering og konstruerede co-forekomst netværk for at forstå strukturen af ​​mikrobielle samfund, der korrelerede med forskellige niveauer af bosættelse. Gennem denne analyse identificerede de vigtige mikrobielle taxa, der var integrerede i de bosættelsesinducerende biofilm og fungerede som bindeled mellem moduler i netværket.

Samlet set giver denne undersøgelse værdifuld indsigt i de mikrobielle interaktioner med korallarver og deres rolle i bosættelsen. De identificerede mikrobielle taxaer forbundet med høj bosættelse har potentiale til at forbedre koralakvakulturen til indsatsen for genopretning af rev.

