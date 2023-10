Årsagen til den største seismiske begivenhed på Mars afsløret: Indsigt fra en britisk ledet undersøgelse

En nylig undersøgelse ledet af University of Oxford har kastet lys over den sandsynlige årsag til den største seismiske hændelse nogensinde registreret på Mars. Skælvet på 4.7 blev opdaget af NASAs InSight-lander den 4. maj 2020, og de resulterende vibrationer gav genlyd gennem planeten i seks timer. Oprindeligt troede forskerne, at den seismiske hændelse var forårsaget af et meteoritnedslag, da lignende rystelser tidligere har fundet sted på grund af sådanne påvirkninger. En omfattende søgning af Mars' overflade, der dækker 144 millioner kvadratkilometer, formåede dog ikke at afsløre nogen tegn på et nyt krater.

Udgivet i tidsskriftet Geophysical Research Letters, viser forskningsresultaterne, at Mars er mere seismisk aktiv end tidligere antaget. Ledende forsker Dr. Benjamin Fernando antyder, at begivenheden sandsynligvis var forårsaget af frigivelsen af ​​stress i Mars' skorpe, da planeten mangler aktiv pladetektonik. Han forklarer, at disse spændinger er opbygget over milliarder af år på grund af afkøling og krympning af forskellige dele af planeten med varierende hastighed. Undersøgelsens resultater bidrager til en dybere forståelse af disse belastninger og kan hjælpe med at identificere sikrere regioner for fremtidige menneskelige koloniseringsbestræbelser.

Samarbejdet involveret i denne forskning var betydeligt, hvor rumbureauer og videnskabsmænd fra hele verden bidrog med deres ekspertise. European Space Agency, Chinese National Space Agency, Indian Space Research Organisation og De Forenede Arabiske Emiraters rumorganisation tilbød alle at bruge deres satellitter, hvilket markerede et førstegangssamarbejde mellem alle missioner i kredsløb omkring Mars for et enestående projekt. Denne bestræbelse blev ledet af Dr. Fernando ved University of Oxford og ses som en skabelon for fremtidige internationale samarbejder i deep space.

Selvom InSight-landeren gik offline i december 2020, var denne seismiske begivenhed en af ​​de sidste begivenheder, der blev registreret af rumfartøjet efter mere end fire år på Mars. Den viden, der opnås fra disse seismiske hændelser, bidrager til vores forståelse af Mars' geologi og giver værdifuld indsigt for mulig fremtidig udforskning og koloniseringsindsats.

Kilder: Geophysical Research Letters, University of Oxford