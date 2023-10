Roscosmos Astronauts gennemfører en vellykket rumvandring på trods af udfordringer

Roscosmos kosmonauter, Oleg Kononenko og Nikolai Chub, gennemførte med succes en rumvandring den 25. oktober, på trods af at de stødte på en kølevæskelækage og delvise problemer med installation af solsejl. Den 7-timers og 41-minutters mission involverede vigtige opgaver såsom inspektion af Nauka-modulets radiator og frigivelse af en nanosatellit.

Under rumvandringen inspicerede og fotograferede Kononenko og Chub omhyggeligt en ekstern backupradiator på Nauka-modulet. De isolerede køleren fra kølesystemet, men under inspektionen blev der frigivet en boble af kølevæske ved lækagestedet. De dedikerede kosmonauter måtte tørre deres dragter af, før de fortsatte med missionen.

Ud over radiatorinspektionen frigav kosmonauterne en nanosatellit for at teste solsejlteknologi. Nanosatellittens solsejl kunne dog ikke udfolde sig fuldt ud. Kosmonauterne installerede også et syntetisk radarkommunikationssystem, selvom et af radarsystemets paneler ikke kunne installeres fuldt ud under rumvandringen.

Efter rumvandringen fulgte Kononenko og Chub procedurer efter rumvandring, inspicerede deres dragter og værktøjer for tegn på kølevæske og tørrede af efter behov. Denne forholdsregel har til formål at minimere introduktionen af ​​forurenende stoffer i rumstationsmiljøet. Atmosfæren inde i stationen vil gennemgå yderligere filtrering for at fjerne eventuelle resterende spor af forurening.

På trods af udfordringerne under rumvandringen blev missionen betragtet som en succes. Oleg Kononenko, med i alt seks rumvandringer under bæltet, viste sin ekspertise frem, mens Nikolai Chub gennemførte sin første rumvandring nogensinde. Denne mission markerede den 268. rumvandring dedikeret til rumstationssamling, vedligeholdelse og opgraderinger.

Den kommende rumvandring, der er planlagt til mandag den 30. oktober, involverer NASA-astronauterne Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli. De vil gennemføre en rumvandring for at fjerne en defekt elektronikboks fra et kommunikationsantennebeslag og udskifte en af ​​tolv trillelejer på babords truss Solar Alpha Rotary Joint.

