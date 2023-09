Den sidste supermåne i 2023 skal oplyse nattehimlen

Den sidste supermåne i 2023 er sat til at pryde nattehimlen fredag ​​aften og byder på et storslået syn for stjernekiggere. Kendt som en supermåne, opstår dette himmelfænomen, når månen er tættest på Jorden, hvilket resulterer i en stigning på 30 % i lysstyrke sammenlignet med dens fjerneste punkt. Som et resultat bliver det den største og klareste fuldmåne, der er synlig for det blotte øje.

Astronomy Ireland har opfordret folk til at vove sig udenfor og overvære denne ærefrygtindgydende begivenhed, hvilket sikrer, at skuespillet stadig vil være synligt på lørdag, omend i lidt mindre grad. David Moore, redaktør af Astronomy Ireland Magazine, forklarer, at dette års høstmåne også er den 4. og sidste supermåne i 2023, hvilket gør den til en unik og spændende begivenhed for astronomi-entusiaster.

Det ideelle tidspunkt at observere supermånen er under månen, som falder sammen med solens nedgang. Det er her, måneillusionen er stærkest, hvilket skaber en optisk effekt, der får månen til at se endnu større ud for det menneskelige øje. Sammenfaldende måneopgang med forskellige arkitektoniske strukturer, naturlige landskaber eller endda med kære kan skabe betagende og kreative fotografier.

Magasinet Astronomy Ireland har anmodet enkeltpersoner om at bidrage med deres billeder eller skriftlige observationer til offentliggørelse i en særlig anmeldelse af begivenheden. Organisationen håber, at folk fra hele landet vil sende deres bedste billeder ind for at blive vist i det kommende supermånenummer.

I Irland er det bedste tidspunkt at se månen på fredag ​​fra kl. 7. Lørdag er måneopgangen planlagt til 18:7. Gå ikke glip af denne bemærkelsesværdige himmelske visning – brug et øjeblik på at værdsætte skønheden og vidunderet ved den endelige supermåne i 31.