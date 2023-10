Gamle træringe afslører beviser på den stærkeste solstorm nogensinde

By

En nylig undersøgelse ledet af Edouard Bard fra Collège de France har afsløret beviser for, hvad der kunne være den kraftigste solstrålingsstorm, der nogensinde er opdaget. Forskerholdet analyserede kulstof-14 niveauer i nedgravede fyrretræer og verificerede kilden ved hjælp af beryllium-10 isotoper fundet i Grønlands iskerner. Disse træringe giver værdifuld indsigt i Solens adfærd i en fjern fortid.

Den stigning i kulstof-14-niveauer, der blev opdaget i de nedgravede fyrretræer, antyder eksistensen af ​​en hidtil uset solstrålingsstorm. Solstrålingsstorme er forårsaget af soludbrud og koronale masseudslip. Derfor indikerer den intense solstrålingsstorm forekomsten af ​​den stærkeste rumvejrshændelse, der er dokumenteret til dato.

Ud over dette betydningsfulde fund identificerede forskerne også en anden begivenhed i deres træringdata. Denne begivenhed, selvom den ikke var så ekstrem som den 14,300 år gamle spids, varede i cirka 100 år fra 14,000 til 13,900 år siden. Holdet teoretiserer, at denne begivenhed repræsenterer et ekstremt minimum i solaktivitet, svarende til Maunder-minimum observeret i det 17. århundrede.

Stigningen i kulstof-14 niveauer i disse perioder menes at være resultatet af et mindre aktivt solmagnetisk felt, der tillader mere højenergi galaktiske kosmiske stråler ind i solsystemet. Når disse kosmiske stråler interagerer med Jordens atmosfære, forårsager de lignende reaktioner som solens kosmiske stråler.

Denne undersøgelse fremhæver vigtigheden af ​​at bruge træringdata i forbindelse med iskerner for at få en bedre forståelse af solaktivitet gennem historien. Selvom direkte instrumentelle målinger af solaktivitet først har været tilgængelige siden det 17. århundrede, giver træringe og iskerner værdifuld indsigt i Solens adfærd i en længere fortid.

