Den overraskende forbindelse mellem Cat Purring og Vocal Fry

Forskere har endelig løst mysteriet bag fysikken i en kats spinden. I modsætning til tidligere tro, ser det ud til, at katte producerer deres beroligende spindende lyd ved hjælp af en teknik, der ligner vokalyngel, som ofte forbindes med kvækkende stemmer hos mennesker.

I årevis har videnskabsmænd været forundret over, hvordan katte, på trods af deres lille størrelse, er i stand til at producere så dybe og resonante spinder. Typisk er det kun dyr med længere stemmebånd, som elefanter, der kan skabe lignende lyde. Den fremherskende teori foreslog, at katte havde en unik mekanisme, der involverede cyklisk sammentrækning og afspænding af muskler i deres stemmebokse, hvilket kræver konstant neural input fra hjernen.

Imidlertid afslørede en nylig undersøgelse ledet af Dr. Christian Herbst ved Universitetet i Wien en anden forklaring. Forskerne udførte eksperimenter på stemmebåndene fra otte katte, der var blevet aflivet på grund af terminal sygdom. Ved at klemme kattens stemmebånd og lede fugtig luft igennem dem, var forskerne i stand til at simulere den mekanisme, mennesker bruger til at tale og producere stemmeyngel. Bemærkelsesværdigt nok resulterede denne manipulation i selvopretholdende svingninger eller spinden fra alle stemmebokse, hvilket indikerer, at spinden ikke kræver konstant input fra hjernen.

Yderligere analyse afslørede masser af fibrøst væv i stemmebåndene, hvilket kan forklare kattenes evne til at producere lavfrekvente lyde mellem 20-30 Hz. Sådanne frekvenser er endda lavere end de laveste baslyde, der produceres af menneskestemmer. Lignende strukturer er også blevet fundet hos brølende katte som løver og tigre.

Tidligere foreslog den dominerende teori, at katte brugte en mekanisme, hvor deres hjerne sendte hurtige og kontinuerlige signaludbrud til halsmusklerne, hvilket fik dem til at trække sig sammen 30 gange i sekundet og producere spindende lyde. Den nye undersøgelse foreslår dog vokalyngel som en alternativ forklaring.

Som konklusion ser det ud til, at kattes spinden er afhængig af en anden mekanisme end tidligere antaget. At forstå, hvordan katte producerer deres spinder, kaster ikke kun lys over kattekommunikation, men giver også værdifuld indsigt i forskellige dyrearters akustiske evner.

Kilde: Dr. Christian Herbst, Universitetet i Wien, Østrig (aktuel biologi)