Aktive galakser med høj rødforskydning udfordrer den eksisterende forståelse af supermassive sorte huller

I en nylig undersøgelse har astronomer brugt data fra James Webb Space Telescope (JWST) til at udforske forholdet mellem supermassive sorte huller (SMBH'er) og deres værtsgalakser ved høje rødforskydninger. Disse fjerne, tidlige univers SMBH'er giver indsigt i dannelsen og væksten af ​​disse kosmiske udyr.

Et af nøglespørgsmålene i forståelsen af ​​SMBH'er er deres oprindelse. Astronomer diskuterer stadig, om disse sorte huller dannes af lavmasse-rester af massive stjerner eller gennem sammenbrud af tungere direkte kollapsede sorte huller. Opdagelsen af ​​en "overmassiv" SMBH med JWST antyder muligheden for en tung frøoprindelse, men yderligere befolkningsbaserede undersøgelser er nødvendige for at bekræfte dette.

Et andet puslespil er den tætte sammenhæng mellem massen af ​​SMBH og stjernemassen af ​​værtsgalaksen. Denne korrelation observeres i nærliggende systemer, men at studere den ved høj rødforskydning har været udfordrende på grund af lysstyrken af ​​de tiltagende SMBH'er sammenlignet med deres værtsgalakser. Men med følsomheden af ​​JWST er astronomer nu i stand til at studere dette forhold ved høje rødforskydninger.

Forfatterne af denne undersøgelse kompilerede en prøve på 23 højrødforskydende SMBH'er fra JWST-data. Hver kilde blev udvalgt baseret på tilstedeværelsen af ​​en bred Hα-linje, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​en accreting SMBH. Resultaterne viste, at forholdet mellem SMBH-masse og galaksemasse ved høje rødforskydninger er signifikant forskellig fra det lokale forhold.

Det er vigtigt, at de sorte huller med høj rødforskydning viser sig at være meget mere massive sammenlignet med deres værtsgalakser, end hvad der observeres i lokaluniverset. Dette fund udfordrer vores nuværende forståelse af co-evolutionen af ​​SMBH'er og deres værtsgalakser.

Konsekvenserne af dette høje rødforskydningsforhold er betydelige. Det tyder på, at der er flere SMBH'er ved høje rødforskydninger end tidligere forventet. Undersøgelsen fremhæver også potentialet for relativt små værtsgalakser til at være vært for massive SMBH'er, hvilket kan ses af JWST.

Denne forskning giver ny indsigt i dannelsen og væksten af ​​supermassive sorte huller og deres forhold til deres værtsgalakser. Det åbner muligheder for yderligere undersøgelser for bedre at forstå oprindelsen af ​​disse kosmiske udyr og deres indflydelse på galaksernes udvikling.

