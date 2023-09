Astronomer opdager ny metode til at måle universets udvidelseshastighed

Astronomer har længe forsøgt at forstå den hastighed, hvormed universet udvider sig, men er stødt på en stor uoverensstemmelse i deres målinger. Den direkte metode til at måle ekspansionshastigheden ved at observere, hvordan objekter ser ud til at vige fra os, giver konsekvent resultater omkring 9 % højere end værdierne opnået ved at studere signaler fra det tidlige univers. Denne uoverensstemmelse har givet anledning til bekymring og ført til en revurdering af vores forståelse af universet.

For at overvinde dette problem har forskere søgt efter nye måder at måle ekspansionshastigheden med større præcision. En potentiel løsning involverer at studere "standardlys" som type Ia supernovaer, som har kendte iboende egenskaber. Det har imidlertid været en udfordring at observere disse sjældne begivenheder på ekstreme afstande.

Heldigvis er der sket et gennembrud. Dr. Brenda Frye og hendes team har for nylig opdaget en type Ia supernova, der dukkede op tredoblet i en gravitationslinse skabt af en forgrundsgalaksehob. Denne unikke observation giver mulighed for at måle ekspansionshastigheden mere præcist end nogensinde før.

Type Ia supernovaer er særligt nyttige til afstandsmålinger på grund af deres lysstyrke og standardegenskaber. Ved at analysere lyskurven for en type Ia supernova og bestemme dens rødforskydning, kan astronomer bestemme dens afstand og bruge den til direkte at måle ekspansionshastigheden.

Gravitationslinser, bøjning af lys ved tilstedeværelsen af ​​en forgrundsmasse, kan give endnu mere værdifulde data. Når et massivt forgrundsobjekt forstørrer en baggrundsgalakse gennem linse, kan målingerne af gravitationstidsforsinkelsen af ​​eventuelle forbigående hændelser inden for de optagne billeder bruges til at estimere ekspansionshastigheden.

Opdagelsen af ​​en stærk gravitationslinse, der forstørrer et område, der indeholder fjerne, massive og stjernedannende galakser, lover meget for forståelsen af ​​universets ekspansionshastighed. Yderligere observationer og målinger over tid kan give afgørende indsigt i dette fundamentale aspekt af kosmologi.

Kilde: Scientific American, Space.com