James Webb-rumteleskopet opdager ny information om dværgplaneter i Kuiperbæltet

James Webb Space Telescope (JWST) har givet ny indsigt i sammensætningen og kredsløbene af tre dværgplaneter i Kuiperbæltet. Sedna, Gonggong og Quaoar blev observeret ved hjælp af Webbs nær-infrarøde spektrometer (NIRSpec), hvilket afslørede tilstedeværelsen af ​​lette kulbrinter og komplekse organiske molekyler, der menes at være produceret ved metanbestråling. Forskningen, ledet af Joshua Emery fra Northern Arizona University, involverede et samarbejde mellem astronomer fra forskellige institutioner.

Disse dværgplaneter er af særlig interesse for astronomer på grund af deres størrelse, baner og sammensætning. Mens tidligere undersøgelser har vist, at andre trans-neptunske objekter bevarer flygtig is på deres overflader, har Sedna, Gonggong og Quaoar særskilte baner, der placerer dem i forskellige temperaturregimer og bestrålingsmiljøer. Holdet havde til formål at undersøge, hvordan disse forskellige forhold kunne påvirke overfladerne på disse dværgplaneter.

Ved hjælp af data indsamlet af Webbs NIRSpec-instrument identificerede forskerne rigeligt ethan (C2H6) på alle tre kroppe, hvor Sedna viste den højeste koncentration. Sedna udviste også tilstedeværelsen af ​​acetylen (C2H2) og ethylen (C2H4). Disse molekyler er direkte produkter af metanbestråling. Overfloden af ​​disse stoffer korrelerede med hver dværgplanets kredsløb, hvilket tyder på en forbindelse med relative temperaturer og bestrålingsmiljøer.

Studiet af kroppe i det ydre solsystem, som dem der findes i Kuiperbæltet, giver værdifuld indsigt i solsystemets historie og dynamik. De opnåede oplysninger om disse dværgplaneters sammensætning og kredsløb bidrager til vores forståelse af solsystemets dannelse og udvikling. James Webb-rumteleskopet fortsætter med at være et banebrydende værktøj for astronomer, der giver nye opdagelser og udvider vores viden om universet.

