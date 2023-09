NASAs Juno fanger et fantastisk billede af Jupiter og vulkansk måne Io

NASAs Juno-rumfartøj, som har kredset om Jupiter i over syv år, tog for nylig et fængslende billede af gasgiganten ved siden af ​​dens vulkanske måne, Io. Billedet blev taget under Junos 53. tætte forbiflyvning af Jupiter den 31. juli.

Billedet, behandlet af borgerforskeren Alain Mirón Velázquez ved hjælp af JunoCams rådata, viser kontrasten, farven og skarpheden af ​​de to himmellegemer. Juno var cirka 51,770 kilometer væk fra Io og 395,000 kilometer over Jupiters skytoppe på det tidspunkt, hvor billedet blev taget. Dette markerer det nærmeste møde mellem Juno og Io hidtil, med tættere forbiflyvninger planlagt til senere på året og i 2024.

Io, som den inderste af Jupiters store måner, oplever enorme gravitationskræfter fra Jupiter og dens søstermåner Europa og Ganymedes. Denne gravitationsslæbebåd fører til konstant strækning og sammenklemning af månen, hvilket bidrager til dens høje vulkanske aktivitet. Io betragtes som det mest vulkansk aktive legeme i hele solsystemet, der huser hundredvis af vulkaner og søer af smeltet silikatlava på overfladen.

I fremtidige tæt forbiflyvninger af Io vil forskere fra Southwest Research Institute (SwRI) bruge Hubble- og James Webb-teleskoperne til samtidig at observere den jovianske måne på afstand. Disse observationer vil give værdifuld indsigt i Ios vulkanske processer og hjælpe med at uddybe vores forståelse af dette spændende himmellegeme.

Kilde: NASA

Definitioner:

– Juno-rumfartøjet: Rumfartøjet opsendt af NASA i 2011 med den mission at studere Jupiters sammensætning, tyngdefelt, magnetfelt og polære magnetosfære.

– Io: En af Jupiters største måner kendt for sin intense vulkanske aktivitet og unikke geologiske træk.

– Jupiter: Den største planet i vores solsystem, kendt for sine farverige storme, inklusive dens ikoniske store røde plet.

– Citizen scientist: En person, der deltager i videnskabelig forskning og dataanalyse, ofte ved at bruge offentligt tilgængelige data eller bidrage til forskningsprojekter som en ikke-professionel videnskabsmand.