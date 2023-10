Jupiter-lignende planeter kunne være almindelige omkring sollignende stjerner

En nylig undersøgelse tyder på, at Jupiter-lignende planeter kan være en hyppig forekomst i det interplanetariske rum nær vores solsystem, især omkring stjerner, der ligner vores egen sol. Hvis denne hypotese bekræftes, ville det indikere, at arkitekturen i vores solsystem ikke er så sjælden som tidligere antaget.

Tidligere var der to førende teorier om det miljø, hvor vores solsystem blev dannet. En teori foreslog, at en nærliggende supernovaeksplosion resulterede i et metalrigt miljø, som bidrog med tungmetaller til vores unge solsystem. Den anden teori foreslog, at vores sol blev dannet af en molekylær sky af gas og støv i et miljø med lav tæthed.

Opdagelsen af ​​Jupiter-lignende gasgiganter blandt andre sollignende stjerner i det nærliggende kosmos giver imidlertid ny støtte til sidstnævnte teori. Raffaele Gratton, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, forklarer, at mere omfattende undersøgelser i fremtiden kan yderligere afklare oprindelsen af ​​vores solsystem.

For at nå frem til disse konklusioner analyserede Gratton og hans kolleger data fra β Pic Moving Group (BPMG), en nærliggende klynge stjerner. Omkring 30 af disse stjerner, som er 0.8 gange mere massive end solen, vil sandsynligvis være vært for Jupiter-lignende planeter i stabile baner. Dette fund er overraskende, da disse stjerner kun er 20 millioner år gamle, meget yngre end vores egen sol.

At studere disse planeter er udfordrende, fordi de kredser om deres stjerner i store afstande, hvilket tager årtier at fuldføre en bane. For at opdage disse planeter skal teleskoper indsamle data i flere årtier for at observere en transit, som sker, når en planet krydser foran sin stjerne.

Selvom der stadig er vanskeligheder med at opdage visse typer planeter uden for vores solsystem, understreger undersøgelsen de fremskridt, der er gjort med at identificere massive Jupiter-lignende planeter. Forskningen, offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications, kaster nyt lys over dannelsen af ​​planetsystemer omkring sollignende stjerner.

kilder:

- "Jupiter-lignende planeter kan være almindelige omkring sollignende stjerner, viser undersøgelser" - Space.com

– Undersøgelse offentliggjort i Nature Communications