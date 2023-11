New Horizons for Juice: Udforsk hemmeligheden bag Jupiters måner

ESAs Juice-rumfartøj gennemgik for nylig en betydelig manøvre som en del af sin otte år lange rejse til Jupiter-systemet. Ved hjælp af sin hovedmotor justerede rumfartøjet sit kredsløb omkring solen for at positionere sig til en Jord-måne dobbelt tyngdekraftsassistance næste sommer, en første af sin slags manøvre. Denne manøvre forbrugte næsten 10 % af rumfartøjets brændstofreserve og repræsenterer det første trin i en todelt manøvre, der kan være sidste gang, Juices hovedmotor bruges, indtil dens ankomst til Jupiter-systemet i 2031.

Juice, en forkortelse for Jupiter Icy Moons Explorer, blev opsendt af ESA fra rumhavnen i Fransk Guyana i april 2023. Rumfartøjets mission er at udføre detaljerede observationer af Jupiter og dens tre store måner: Ganymedes, Callisto og Europa. Juice vil dog ikke begynde sin undersøgelse af Jupiter-systemet før i 2031, hvor det endelig ankommer. Den lange rejse til Jupiter skyldes ikke kun afstanden mellem Jorden og gasgiganten, men også på grund af behovet for at overvinde solens betydelige tyngdekraft.

Missioner til fjerne planeter, som Juice, anvender tyngdekraftsmanøvrer for at spare brændstof. Disse manøvrer involverer at svinge gennem tyngdefelterne på forskellige planeter for at få energi. Juices første boost vil komme fra en forbiflyvning af månen i august 2024, efterfulgt af en forbiflyvning af Jorden. For at maksimere disse tyngdekraftsassistancer skal Juice ankomme til Jord-månesystemet med præcis timing, hastighed og retning. Den seneste manøvre, som forbrugte 363 kg brændstof, var afgørende for at tilpasse Juices bane for de kommende forbiflyvninger.

Den vellykkede afslutning af begge stadier af denne manøvre betyder, at Juices hovedmotor muligvis ikke er nødvendig igen, før den kommer ind i kredsløbet omkring Jupiter i 2031. For mindre banejusteringer i mellemtiden, vil Juice stole på sine mindre thrustere. Under sin rejse til Jupiter vil rumfartøjet være fuldt udstyret med videnskabelige instrumenter, da det ikke behøver at bruge sin hovedmotor igen, hvilket reducerer det samlede brændstofbehov.

Juices udforskning af Jupiter-systemet har et stort løfte om at optrevle hemmelighederne bag disse spændende himmellegemer. Ved at drage fordel af unikke tyngdekraftsassistende manøvrer og strategiske motorforbrændinger baner ESAs Juice-rumfartøj vejen for banebrydende opdagelser i de kommende år.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvor lang tid vil det tage for Juice at nå Jupiter?

A: Juice forventes at ankomme til Jupiter-systemet i 2031, cirka otte år efter dets lancering.

Spørgsmål: Hvorfor har Juice brug for en tyngdekraftsmanøvre?

Sv.: Tyngdekraftsmanøvrer gør det muligt for rumfartøjer at spare brændstof ved at udnytte planeternes tyngdekraft til at få fart og justere deres bane.

Q: Hvad vil Juice studere under sin mission ved Jupiter?

A: Juice vil fokusere på at lave detaljerede observationer af Jupiter og dens tre store måner: Ganymedes, Callisto og Europa, med særlig vægt på at studere deres natur og potentielle beboelighed.

Q: Hvad er formålet med den seneste manøvre udført af Juice?

A: Manøvren var nødvendig for at justere Juices bane for en Jord-måne dobbelt tyngdekraftsassistance næste sommer, hvilket vil give et betydeligt løft til rumfartøjets hastighed.

Q: Hvordan vil Juice håndtere banejusteringer under sin rejse til Jupiter?

A: Juice vil primært stole på sine mindre thrustere til mindre banekorrektioner indtil dens ankomst til Jupiter i 2031, efter at have afsluttet den sidste motorbrænding under indflyvning til Jorden i maj 2024.