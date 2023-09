Vinderne af årets astronomifotograf fremviser universets vidundere

Vinderne af den årlige Astronomy Photographer of the Year-konkurrence, arrangeret af Royal Observatory Greenwich, er blevet offentliggjort. Dette års udvalg af fotografier giver et betagende kig på det store og skønne i vores univers. Fra livlige tåger til fantastiske udsigter over himmellegemer fanger disse billeder de ærefrygtindgydende aspekter af rummet.

Et af de bemærkelsesværdige billeder, der vandt kategorien Ung, er Running Chicken Nebula, også kendt som IC2944. Sprængfyldt med farver og spættet med stjerner, fanger dette fotografi seerne med sit livlige display.

Et andet højdepunkt er Rosette-tågen (NGC 2337), et meget rost billede taget gennem et teleskop i Changzhou City, Kina. Denne tåge, cirka 5,000 lysår væk, spænder over imponerende 130 lysår i diameter.

Månen tager også fokus på flere vinderbilleder. Et meget rost fotografi fanger Månens transit på nattehimlen og viser dens skiftende farver fra en dyb rusten rød til en lysende hvidlig-gul. Et andet billede viser Mars, der kigger ud bag Månen og skaber en slående kontrast mellem den røde planet og Jordens satellit.

Plejaderne, også kendt som de syv søstre, skinner livligt på et andenpladsfotografi. Denne fremtrædende hob af lyse, blå stjerner i stjernebilledet Tyren kan ses med det blotte øje fra Jorden.

Konkurrencen fokuserer ikke kun på himmellegemer. Det inkluderer også kategorier som Skyscapes og People & Space. Et vinderbillede i kategorien Skyscapes fanger store sprites, der rækker mod de sneklædte Himalaya-bjerge. Sprites er spektakulære elektriske udladninger, der forekommer højt over tordenskyer.

Vinderne i kategorien Planeter, Kometer & Asteroider viser en fantastisk udsigt over Venus og Jupiter. Vinderbilledet i Our Sun-kategorien har et massivt soludbrud på Solens overflade, mens nummer to-billedet viser Solen omvendt på polære koordinater, hvilket skaber et unikt brændende udseende.

I kategorien Vores måne fanger vinderbilledet den sidste fuldmåne i 2022 med dens månekorona forårsaget af måneskins diffraktion i Jordens atmosfære. Billedet på andenpladsen viser Platon-krateret, et fremtrædende træk på Månens overflade.

Disse vindende fotografier giver et indblik i vores univers' storhed og forvikling. De minder os om det store, der omgiver os og inspirerer til ærefrygt og undren over rummets mysterier.

kilder:

– Royal Observatory Greenwich