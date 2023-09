Mitsubishi Heavy Industries lancerer XRISM og SLIM på H-IIA F47 Rocket

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) lancerede med succes X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) og Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) på H-IIA Launch Vehicle No. 47 (H-IIA F47) fra Tanegashima Space Center. Lanceringen fandt sted kl. 8:42:11 den 7. september 2023, Japan Standard Time. Begge missioner adskilte sig fra løfteraketten som planlagt.

XRISM er en betydningsfuld mission ledet af det japanske rumagentur, JAXA, med fokus på at studere røntgenstråling fra himmellegemer. Dets primære mål er bedre at forstå universets struktur og udvikling ved at observere røntgenstråler fra sorte huller, neutronstjerner og galaksehobe. XRISM kombinerer billeddannelse og spektroskopi for at give banebrydende indsigt i forskellige videnskabelige domæner.

SLIM har på den anden side til formål at udforske Månens overflade og demonstrere præcisionslandingsevner. Ved at opnå et højt niveau af præcision i månelandinger kan SLIM bane vejen for målrettede videnskabelige undersøgelser og sikre placeringer af fremtidige bemandede og ubemandede landere i områder af interesse. Missionen inkorporerer avancerede vejlednings-, navigations- og kontrolteknologier for at undgå forhindringer under nedstigning.

SLIMs påtænkte landingssted er Procellarum KREEP Terrane-regionen på Månen, som er videnskabeligt interessant på grund af tilstedeværelsen af ​​specifikke måneklipper, der giver indsigt i Månens vulkanske aktivitet og geologiske historie. SLIMs kompakte design viser JAXA's vægt på effektive og smarte udforskningsmissioner, der tjener som model for fremtidige små månemissioner.

Samlet set markerer den vellykkede lancering af XRISM og SLIM et betydeligt fremskridt i forståelsen af ​​himmelobjekters røntgenstråling og udforskning af Månens overflade med præcisionslandingsevner.

Definitioner:

– XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, en rummission centreret om at studere røntgenstråling fra himmellegemer.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, en mission, der har til formål at demonstrere præcisionslanding på Månen.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, den japanske rumfartsorganisation, der er ansvarlig for forskellige aktiviteter relateret til rumfartsforskning, teknologiudvikling og satellitopsendelse i kredsløb.

kilder:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

– Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)