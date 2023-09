Japan lancerer raket til måne i bud på landing på månens overflade

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) har med succes opsendt en raket til månen med det formål at blive det femte land, der opnår en månelanding. H-IIA-raketten lettede fra Tanegashima Space Center efter flere forsinkelser på grund af vejrforhold. Ombord på raketten var Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) og X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), som begge blev adskilt med succes efter opsendelsen.

SLIM, månelanderen, sigter mod at lande med præcis nøjagtighed inden for 100 meter fra sit mål i stedet for en generel landing på månen. JAXA håber, at denne demonstration vil åbne døre for nye landingsmetoder i fremtidige månemissioner og potentielt på andre planeter. SLIM forventes at nå månen i begyndelsen af ​​2024 på grund af sin brændstofeffektive rute.

Hvis det lykkes, vil Japan slutte sig til USA, Rusland, Kina og Indien som et af de lande, der er landet på månens overflade. Indien blev for nylig det fjerde land, der opnåede en månelanding, specifikt i månens sydpolregion.

Ud over SLIM er XRISM-missionen sat til at udføre observationer som et rumobservatorium. Udstyret med et teleskop, røntgenbilleder og spektrometer vil XRISM måle grundstoffer i stjerner og galakser og studere rumplasma. Missionen har til formål at give hidtil usete detaljer om dannelsen af ​​store strukturer dannet af himmellegemer.

Dette er ikke Japans første forsøg på månelanding. Landet lancerede tidligere OMOTENASHI-missionen i samarbejde med NASA's Artemis I-mission, men kommunikationen gik tabt, hvilket førte til rensning af genopretningsoperationer. En anden privat mission fra Hakuto-R lykkedes heller ikke med at lande.

