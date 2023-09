Forståelse af en stjernes indvirkning på exoplanetobservationer: Indsigt fra TRAPPIST-1 b

En nylig undersøgelse udført af astronomer ved hjælp af data fra James Webb Space Telescope (JWST) kastede lys over en stjernes indvirkning på observationer af exoplaneter. Fokus for undersøgelsen var TRAPPIST-1 b, den nærmeste planet på sin stjerne i TRAPPIST-1 solsystemet. TRAPPIST-1 er en stjerne, der ligger 40 lysår væk fra Jorden, og den er omgivet af syv exoplaneter på størrelse med Jorden.

Observationerne afslørede, at TRAPPIST-1 b muligvis ikke har en atmosfære, eller dens atmosfære kan indeholde tunge molekyler såsom kuldioxid, hvilket gør det svært at opdage. Undersøgelsen fremhævede dog også stjernens betydelige indflydelse på observationerne. Holdet understregede, at forståelsen af ​​stjernens påvirkning er afgørende for fremtidige observationer af planeter i den beboelige zone, såsom TRAPPIST-1 d, e og f.

Stjerneaktivitet og forurening blev identificeret som nøglefaktorer til at bestemme arten af ​​en exoplanet. Stjernekontamination refererer til virkningerne af stjernens egne træk, såsom pletter og faculae, på målingerne af exoplanetens atmosfære. Forskerne fandt overbevisende beviser for stjerneforurening i TRAPPIST-1 b og andre planeter i systemet. Stjernens aktivitet kan skabe vildledende signaler, hvilket potentielt kan føre til forkerte fortolkninger af exoplanetens atmosfære.

Undersøgelsen understreger vigtigheden af ​​at overveje stjerneforurening, når man planlægger fremtidige observationer af alle exoplanetariske systemer, især dem, der er centreret omkring røde dværgstjerner som TRAPPIST-1. Disse stjerner kan udvise høje aktivitetsniveauer, herunder pletter og hyppige opblussen. Forskerne bemærkede også udfordringen med at modellere uforudsigelige begivenheder som stjerneudbrud, som kan påvirke målinger af lys blokeret af planeten.

Selvom TRAPPIST-1 b måske ikke har en væsentlig atmosfære, forbliver det en spændende kandidat til yderligere undersøgelse. TRAPPIST-1-systemet som helhed giver håb om at finde potentielt beboelige miljøer uden for vores solsystem. Yderligere forskning og observationer vil fortsætte med at opklare mysterierne i dette fascinerende exoplanetariske system.

kilder:

– The Astrophysical Journal Letters

– Trottier Institute for Research on Exoplanets ved University of Montreal