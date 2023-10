Ny indsigt i oprindelsen af ​​gamma-stråleudbrud afsløret af NASA-undersøgelse

I en nylig undersøgelse udført af NASA har et hold videnskabsmænd gjort en banebrydende opdagelse vedrørende oprindelsen af ​​gammastråleudbrud (GRB'er). Ved at observere en usædvanlig lysstærk GRB, kendt som GRB 230307A, ved hjælp af forskellige rum- og jordbaserede teleskoper, herunder NASAs James Webb Space Telescope, Fermi Gamma-ray Space Telescope og Neil Gehrels Swift Observatory, har forskere fået ny indsigt i det bemærkelsesværdige fænomen .

Undersøgelsen dykkede ned i kølvandet på en neutronstjernefusion, som fungerede som kilden til eksplosionen, der var ansvarlig for gammastråleudbruddet. Gennem observationerne foretaget af NASAs James Webb-rumteleskop var forskerne i stand til at opdage tilstedeværelsen af ​​det kemiske grundstof tellur i resterne af eksplosionen. Denne opdagelse giver afgørende information om sammensætningen af ​​den kilonova, der blev dannet under neutronstjernesammensmeltningen.

Studiets hovedforfatter, Andrew Levan, understregede betydningen af ​​James Webb-rumteleskopets bidrag til at fremme vores forståelse af grundstofdannelse i universet. Ved at identificere placeringen af ​​neutronstjernerne involveret i fusionen afslørede undersøgelsen, at de opholdt sig i en spiralgalakse cirka 120,000 lysår væk fra fusionsstedet.

Mens kilonova-hændelser som følge af neutronstjernefusioner er sjældne og udfordrende at observere, kaster resultaterne af denne undersøgelse lys over arten og karakteristikaene af disse begivenheder. Desuden tilbyder forskningen stærke beviser for at understøtte den langvarige hypotese om, at tunge grundstoffer ud over jern skabes gennem neutronstjernefusioner.

Dette samarbejde, der involverede flere teleskoper både i rummet og på jorden, gjorde det muligt for videnskabsmænd at indsamle et væld af oplysninger om GRB 230307A. Undersøgelsens resultater fremhæver den transformative rolle, som teleskoper som James Webb-rumteleskopet og fremtidige instrumenter, såsom Nancy Grace Roman Space Telescope, har i at forbedre vores forståelse af universet, især ved at muliggøre studiet af sjældne begivenheder som kilonovaer og de elementer, de fremstille.

Ofte Stillede Spørgsmål

Q: Hvad er et gammastråleudbrud?



A: Et gammastråleudbrud er en ekstremt energisk eksplosion, der frigiver et intenst udbrud af gammastråling.

Q: Hvad er en kilonova?



A: En kilonova er det eksplosive efterspil af en neutronstjernefusion, karakteriseret ved produktion af tunge grundstoffer.

Q: Hvordan bidrog NASAs James Webb-rumteleskop til undersøgelsen?



A: NASAs James Webb-rumteleskop spillede en afgørende rolle i at opdage tilstedeværelsen af ​​tellur, et grundstof, i resterne af neutronstjernefusionseksplosionen, hvilket gav indsigt i sammensætningen af ​​kilonovaen.

Q: Hvilke beviser gav undersøgelsen for skabelsen af ​​tunge grundstoffer ud over jern?



A: Undersøgelsen gav stærke beviser for, at neutronstjernefusioner er potentielle kilder til skabelsen af ​​tunge grundstoffer ud over jern.

Spørgsmål: Hvor langt væk var spiralgalaksen, hvor neutronstjernerne, der var involveret i fusionen, opholdt sig?



A: Neutronstjernerne var placeret cirka 120,000 lysår væk fra fusionsstedet i en spiralgalakse.

kilder:

NASA – www.nasa.gov