NASAs James Webb-rumteleskop afslører ny jetstrøm på Jupiters ækvator

James Webb Space Telescope (JWST) har ikke kun givet fantastiske billeder af vores univers, men har også givet os ny indsigt i vores eget solsystem. Ud over at tage betagende billeder af vores planetariske naboer, har JWST for nylig opdaget en højhastigheds jetstrøm på Jupiter, en planet, vi troede, vi kendte godt.

Billederne taget af JWST sidste år viste en jetstrøm på Jupiter, der er mere end 3,000 miles bred og rejser med en hastighed på cirka 320 mph. Denne nyfundne opdagelse overraskede forskere og fremhævede det faktum, at der stadig er meget at lære om Jupiters skyer og vinde.

Tilstedeværelsen af ​​denne jetstrøm, som sidder over Jupiters ækvator, kunne give værdifuld information om planetens turbulente atmosfære. Ved at analysere billederne og spore funktionerne i planetens hurtige rotation håber forskerne at få en klarere forståelse af de komplekse vejrmønstre i denne gasgigant.

JWSTs observationer af Jupiters atmosfære vil blive sammenlignet med data fra Hubble-rumteleskopet for at få en mere omfattende forståelse af planetens vejrsystemer. Denne sammenligning vil hjælpe videnskabsmænd med at bestemme, hvordan vindhastigheder ændrer sig med højden og generere vindskær, som er gradienter af vindhastighed over korte afstande.

Ved at studere jetstrømmen og andre storme i regionen mener forskerne, at de kan skabe en baseline for fremtidige observationer og potentielt forudsige, hvordan jetstrømmen vil variere i de kommende år.

Denne opdagelse fremhæver styrken af ​​JWST til ikke kun at udforske fjerne dele af vores univers, men også til at afsløre nye vidundere i vores eget kosmiske kvarter.

