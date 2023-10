Opdagelse af Jupiter: James Webb-teleskopet afslører fascinerende billeder af gasgiganten

NASAs James Webb-rumteleskop fortsætter med at forbløffe videnskabsfolk med sine opdagelser, og denne gang giver det fængslende billeder af Jupiters atmosfære. Ved at udnytte sin ekstraordinære vision har Webb-teleskopet afsløret aldrig før sete funktioner, der har overrasket det videnskabelige samfund.

En banebrydende opdagelse gjort af James Webb-teleskopet er optagelsen af ​​billeder, der viser en højhastigheds jetstrøm, der måler over 4800 kilometer bred ved Jupiters ækvator. Disse billeder giver forskerne ny indsigt i gasgigantens klima og dynamik. Ricardo Hueso fra universitetet i Baskerlandet i Bilbao, Spanien, udtrykte sin overraskelse og udtalte: "Det, vi altid har set som slørede tåger i Jupiters atmosfære, fremstår nu som sprøde træk, som vi kan spore sammen med planetens hurtige rotation."

Ved hjælp af sine NIRCam-instrumenter tog Webb-teleskopet billeder af Jupiter hver 10. time over en hel Jupiter-dag i juli 2022. Disse billeder, taget i fire forskellige filtre, der var i stand til at detektere små ændringer i funktioner i varierende højder, gjorde det muligt for forskere at studere Jupiters atmosfære i større detaljer. Desuden bankede teleskopet ind i de højereliggende lag af atmosfæren, der ligger 25-50 kilometer over planetens skytoppe. Hastigheden af ​​den observerede jetstrøm blev målt til at være cirka 515 kilometer i timen, hurtigere end en kategori 5-orkan på Jorden.

James Webb-rumteleskopet, det største og mest kraftfulde rumteleskop, der nogensinde er konstrueret, er en del af NASAs store observatorier. Dens hovedformål er at fange og fokusere lys, hvilket gør det muligt for forskere at kigge længere tilbage i tiden end nogensinde før. Webb-teleskopet er placeret ved L2 Lagrange-punktet, 1.5 millioner kilometer væk fra Jorden, og giver et unikt udsigtspunkt til at studere himmellegemer og fænomener.

Disse fængslende billeder af Jupiter indsamlet af James Webb-teleskopet, kombineret med teleskopets evne til at se i infrarødt lys og dets samarbejde med Hubble-rumteleskopet, har gjort det muligt for videnskabsmænd at opdage og spore Jupiters jetstrøm for første gang. Disse opdagelser giver en dybere forståelse af gasgigantens atmosfæriske dynamik og bidrager til vores bredere viden om universet.

