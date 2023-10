Opdagelse af en højhastigheds jetstrøm i Jupiters atmosfære: Observationer fra James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope (JWST), der drives af NASA, har gjort en banebrydende opdagelse i Jupiters atmosfære. Ved hjælp af sit Near-Infrared Camera (NIRCam) fangede JWST billeder, der afslørede et hidtil ukendt fænomen: en højhastigheds jetstrøm, der strækker sig over 3,000 miles i bredden over de primære skylag nær Jupiters ækvator. Denne opdagelse giver værdifuld indsigt i dynamikken i Jupiters turbulente atmosfære og viser Webb-teleskopets bemærkelsesværdige evner til at studere sådanne atmosfæriske træk.

JWST's observationer af Jupiter blev lavet som en del af Early Release Science-programmet, med fokus på at tage billeder med intervaller på 10 timer, svarende til en Jupiter-dag. Ved at bruge forskellige filtre var teleskopet i stand til at identificere variationer i små atmosfæriske træk i forskellige højder i Jupiters atmosfære.

I modsætning til tidligere missioner, der primært undersøgte lavere og dybere lag af Jupiters atmosfære, skiller JWST sig ud ved at dykke dybere ned i det nær-infrarøde spektrum. Dette giver den mulighed for at studere de højere højdelag af Jupiters atmosfære, cirka 15-30 miles over planetens skydække. I disse nær-infrarøde billeder afslører de øverste niveauer, der typisk fremstår som utydelige sløring, nu finere detaljer, især omkring det ækvatoriale område.

Den nyligt identificerede jetstrøm på Jupiter kører med en bemærkelsesværdig hastighed på cirka 320 miles i timen, dobbelt så høj som vedvarende vindhastighed i en kategori 5-orkan på Jorden. Beliggende omkring 25 miles over Jupiters skylag, inden for den nedre stratosfære, præsenterer denne højhastigheds jetstrøm et fascinerende emne for undersøgelse.

For bedre at forstå variationen i vindhastighed med højden og tilstedeværelsen af ​​vindskær sammenlignede forskerholdet vindmønstrene observeret af JWST i højere højder med dem, der blev opdaget af Hubble-rumteleskopet i dybere lag af Jupiters atmosfære. Denne sammenligning gjorde det muligt for dem at overvåge udviklingen af ​​storme og få indsigt i den tredimensionelle struktur af stormskyer.

Ved at kombinere JWST's enestående opløsning og brede bølgelængdedækning med afgørende observationer fra Hubble-rumteleskopet, var forskerholdet i stand til at identificere og spore de små skyfunktioner, der fungerede som indikatorer for højhastigheds-jetstrømmen. Disse observationer gav også værdifuld kontekst til at forstå Jupiters ækvatoriale atmosfære og de konvektive storme, der opstår uafhængigt af jetstrømmen.

For yderligere at undersøge jetstrømmens karakteristika planlægger forskerholdet at udføre yderligere observationer ved hjælp af James Webb Space Telescope. Denne igangværende undersøgelse har til formål at undersøge, om jetstrømmens hastighed og højde undergår ændringer over tid.

Kilde: James Webb-rumteleskopet observerer en højhastigheds jetstrøm på Jupiter. (NASA)