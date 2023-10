Nyopdaget element fundet i kølvandet på kosmisk kollision

By

En nylig undersøgelse ved hjælp af NASAs James Webb Space Telescope (JWST) har afsløret tilstedeværelsen af ​​tellur, et meget sjældent grundstof på Jorden, i kølvandet på en kollision mellem to tætte stjerneligninger, der er placeret cirka 1 milliard lysår væk. Denne banebrydende opdagelse giver værdifuld indsigt i processen med at skabe elementer i universet.

Ledet af Andrew Levan fra Radboud University i Holland, viser undersøgelsen betydningen af ​​JWST i at udfylde hullerne i vores forståelse af oprindelsen af ​​kemiske elementer. Levan udtaler, at udforskningen af ​​disse manglende stykker er blevet mulig takket være Webb-teleskopets avancerede muligheder.

Forskere mener, at neutronstjernerne observeret af JWST engang var almindelige massive stjerner, der eksisterede i en galakse, før de smeltede sammen. Da en af ​​disse stjerner nåede slutningen af ​​sin levetid og eksploderede som en supernova, blev den slynget ud af sin galakse og rejste 120,000 lysår væk. Den anden stjerne fulgte trop, men de to kroppe forblev tyngdekraftsbundne, selv efter at de var blevet fordrevet fra deres hjemgalakse.

Kombinationen af ​​de to neutronstjerner til en enkelt enhed fandt sted hundreder af millioner af år senere, hvor denne bemærkelsesværdige begivenhed fandt sted den 7. marts i år. Den kosmiske fusion, kendt som en kilonova, skabte et gammastråleudbrud (GRB), der blev observeret i rekordhøje 200 sekunder. Påvisningen af ​​tellur i affaldet omkring fusionen blev muliggjort af observationerne fra JWST sammen med indsatsen fra Fermi rumobservatoriet og Neil Gehrels Swift Observatory.

Dette nye astronomiske fund styrker vores forståelse af dannelse af tunge grundstoffer og åbner spændende muligheder for fremtidige opdagelser. Som udtalt af Ben Gompertz, professor ved University of Birmingham i Storbritannien, har James Webb Space Telescope allerede overgået forventningerne og har potentialet til at afdække endnu tungere elementer, hvilket revolutionerer vores viden om universet.

FAQ:

Q: Hvad er James Webb-rumteleskopet?

A: James Webb-rumteleskopet er et kraftfuldt rumobservatorium, der drives af NASA.

Q: Hvorfor anses tellur for sjældent på Jorden?

A: Tellur er sjældent på Jorden, fordi det primært findes i forbindelse med guld, kobber og andre mineraler.

Q: Hvad er en kilonova?

A: En kilonova er en astronomisk begivenhed, der opstår, når to neutronstjerner kolliderer, hvilket resulterer i frigivelsen af ​​en enorm mængde energi og dannelsen af ​​tunge grundstoffer.

