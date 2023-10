James Webb-teleskopet opdager kvarts-nanokrystaller på en fjern eksoplanet

By

James Webb Space Telescope, et afgørende værktøj til rumudforskning af NASA, har gjort en bemærkelsesværdig opdagelse i højhøjdeskyerne på exoplaneten WASP-17 b, som er placeret cirka 1300 lysår væk fra Jorden. For første gang er silica (SiO2) partikler, specifikt kvarts nanokrystaller, blevet påvist i en exoplanets atmosfære. Denne gennembrudsobservation kaster lys over fjerne himmellegemers sammensætning og karakteristika.

WASP-17 b er en varm Jupiter-lignende exoplanet med en masse cirka syv gange større end Jupiter. Dens atmosfære er hovedsageligt sammensat af brint og helium, svarende til Jupiter. James Webb-teleskopets Mid-Infrared Instrument (MIRI) spillede en afgørende rolle i at fange billeder af exoplaneten og lette denne banebrydende forskning. MIRIs analyse afslørede tilstedeværelsen af ​​kuldioxid, vanddamp og, bemærkelsesværdigt, den karakteristiske absorptionssignatur af rene kvartskrystaller.

Kvartskrystal, der består af silica, er en fælles bestanddel af alle stenede himmellegemer i solsystemet. Det er dog første gang, der er observeret kvartsnanokrystaller i en exoplanets atmosfære. Krystallerne har en spids sekskantet prismestruktur, hvor hver krystal måler 10 nanometer i størrelse.

Mens forskere oprindeligt forventede at finde magnesiumsilikater, afslører denne opdagelse de tidlige stadier af silikatkorndannelse på WASP-17b. Disse silikatkorn forventes at udvikle sig yderligere og potentielt danne større silikatkorn, der findes i køligere exoplaneter og brune dværge.

Denne bemærkelsesværdige observation fra James Webb-teleskopet åbner nye veje til at studere sammensætningen og dannelsen af ​​planeter og himmellegemer i vores univers. Forskere forventer, at yderligere analyse af fjerne exoplaneter vil give værdifuld indsigt i udviklingen af ​​planetsystemer og uddybe vores forståelse af universets historie.

Kilder: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com