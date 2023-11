Nyopdaget ældgammel 'Cosmic Vine' giver ledetråde til tidlig universdannelse

Et fascinerende fund af astronomer ved hjælp af James Webb Space Telescope (JWST) har afsløret en ekstraordinær kæde af galakser fra det tidlige univers. Denne kolossale megastruktur, kaldet "Cosmic Vine", kunne give dybtgående indsigt i dannelsen af ​​de største strukturer i kosmos. Den Cosmic Vine, der strækker sig over en svimlende afstand på mere end 13 millioner lysår og måler cirka 650,000 lysår bred, er en imponerende enhed, der langt overgår størrelsen af ​​andre observerede galaksehobe fra samme periode.

Beliggende i Extended Groth Strip, et område mellem stjernebillederne Ursa Major og Boötes, blev Cosmic Vine identificeret under undersøgelsen af ​​JWST-observationer rettet mod rødforskydning, en egenskab, der indikerer den afstand, lyset tilbagelægger gennem det ekspanderende univers. Lyset udsendt af hver galakse i Cosmic Vine udviste en rødforskydning på cirka 3.44, hvilket tyder på, at det tog mellem 11 milliarder og 12 milliarder år for det udsendte lys at nå linsen på JWST.

Interessant nok opdagede forskerne, at Cosmic Vines kolossale struktur, med en anslået masse på 260 milliarder solmasser, stadig vokser. To af dens største galakser har dog gennemgået en dybtgående transformation. Disse galakser udviste, når de blev undersøgt, karakteristika af hvile, hvilket indikerer, at stjernedannelsen er faldet betydeligt eller helt ophørt.

Årsagen til denne for tidlige nedlukning af stjernedannelse i det tidlige univers forbliver et mysterium. En plausibel forklaring foreslået af forskerne er, at galaktiske fusioner udløste intense episoder af stjernedannelse, hvilket udtømte den tilgængelige gas hundreder af millioner af år før JWST-observationerne.

Opdagelsen af ​​Cosmic Vine, sammen med dens gådefulde træk, tilføjer til den voksende samling af kolossale strukturer identificeret under JWST-missioner. Undersøgelsen af ​​den kosmiske vin har potentialet til at frigøre dyb indsigt i dannelsen og naturen af ​​det tidlige univers. Mens der rejses mange spørgsmål, er der behov for yderligere forskning og analyse for at dykke ned i de hemmeligheder, der er gemt i denne gamle galaktiske kæde.

FAQ:

Q: Hvad er den kosmiske vinstok?

A: The Cosmic Vine er en massiv kæde af galakser fra det tidlige univers.

Q: Hvor stor er Cosmic Vine?

A: Den kosmiske vinstokk strækker sig over 13 millioner lysår lang og er omkring 650,000 lysår bred.

Q: Hvad er rødforskydning?

A: Rødforskydning er et mål for, hvordan lys øges i bølgelængde, når det bevæger sig gennem det ekspanderende univers.

Spørgsmål: Hvorfor stoppede stjernedannelsen i de to største galakser i Cosmic Vine?

A: En mulighed er, at galaktiske fusioner udløste intense episoder af stjernedannelse, hvilket udtømte den tilgængelige gas tidligere.

kilder:

– LiveScience.com