Jackdaws prioriterer familie frem for venner, når det kommer til mad

Forskere har opdaget, at jackdaws, en type krage, er villige til at skifte venner for at få madbelønninger, men vil holde sig til deres familiemedlemmer, selvom det betyder, at de bliver sultne. Undersøgelsen, udført i det vestlige Cornwall som en del af det igangværende Cornish Jackdaw Project, kaster lys over, hvordan nogle dyr håndterer deres sociale relationer.

I forsøget præsenterede forskerne vilde jackdaws for en opgave, hvor adgangen til velsmagende melorme afhang af, hvilke individer der besøgte sammen. Fuglene lærte hurtigt at skifte venner for at maksimere deres belønninger, men de forblev loyale over for deres afkom, søskende og parringspartnere uanset resultatet. Denne loyalitet over for familiemedlemmer svarer til forestillingen om "blod er tykkere end vand", der observeres i menneskelige forhold.

Forskerne brugte bittesmå PIT-tags, der ligner transponderchips, der bruges til kæledyr, til at spore og overvåge jackdaws. Fuglene blev tildelt to grupper, A eller B, og fik kun adgang til melorme, hvis individer fra samme gruppe besøgte foderautomaterne sammen. Hvis fugle fra forskellige grupper ankom sammen, ville foderautomaterne forblive lukkede. Solofugle fik korn, en mindre ønskværdig fødekilde.

Ifølge professor Alex Thornton, den ledende forsker på projektet, var målet at afgøre, om fuglene kunne justere deres sociale foreninger. Jackdaws viste sig at være strategisk, og lærte hurtigt at droppe venner fra den anden gruppe for at maksimere deres belønninger. De gjorde dog en undtagelse, når det kom til deres nære slægtninge, og valgte at holde sig til deres familiemedlemmer, selvom de ikke modtog nogen belønning.

Forskerne mener, at jackdaws evne til at spore og huske information om deres arbejdsmarkedsparter er en indikation af deres intelligens. At være i stand til at justere deres forhold baseret på tidligere interaktioner kan give fordele i form af overlevelse og ressourceanskaffelse.

Samlet set giver denne undersøgelse ny indsigt i sociale relationer hos dyr og deres beslutningsprocesser. Resultaterne har vigtige implikationer for forståelsen af ​​udviklingen af ​​intelligens og fremkomsten af ​​samfund.

Kilde: "Vilde jackdaws kan selektivt justere deres sociale associationer, mens de bevarer værdifulde langsigtede relationer," Nature Communications.