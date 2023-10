Ben Lamm sigter mod at bringe uddøde væsner tilbage til livet

Ben Lamm, medstifter af Colossal Biosciences, har sat sig et mål om at bringe uddøde arter tilbage til live inden for de næste fem år. Lamm og hans team fokuserer i samarbejde med Harvard-genetikeren George Church deres indsats på at udrydde væsner som den uldne mammut, den tasmanske tiger og dodo-fuglen.

Processen med at genoplive et uddødt dyr involverer at redigere DNA'et fra dets nærmeste levende slægtning for at matche det uddøde dyrs genom. For den uldne mammut betyder det at bruge den asiatiske elefants DNA, som mammutter er nært beslægtede med. Ved at lave målrettede redigeringer af elefantens genom håber holdet at skabe et embryo, der kan bringes til livs i en levende surrogatmor, hvilket resulterer i fødslen af ​​det første uddøde dyr.

Det ultimative mål er at frigive disse uddøde dyr til deres naturlige levesteder, hvilket bidrager til genopretning af økosystemer og potentielt afbøde klimaændringer. Keystone-arter, ligesom den uldne mammut, har en betydelig indvirkning på deres miljø, og deres genindførelse kan have positive effekter på deres økosystemer.

Mens ideen om at bringe uddøde dyr tilbage til livet er kontroversiel, mener mange forskere, at det kan have store fordele, såsom at genoprette økosystemer og bremse klimaændringerne. Genindførelsen af ​​ulve i Yellowstone National Park resulterede for eksempel i betydelige ændringer i landskabet og havde positive effekter på jorderosion.

Der er dog etiske overvejelser at tage. Mennesker har historisk set udnyttet og jaget mammutter, selv tusinder af år efter deres udryddelse. Nogle hævder, at selv ambitiøse projekter med lav sandsynlighed for succes kan retfærdiggøres i lyset af klimakrisens hastende karakter.

Definitioner:

– De-uddød: Processen med at bringe en uddød art tilbage til live gennem genteknologi og avancerede teknologier.

– Genom: Det komplette sæt af gener eller genetisk materiale til stede i en celle eller organisme.

– Keystone-arter: En art, der har en uforholdsmæssig stor indvirkning på sit miljø og spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af ​​et økosystems struktur og funktion.

– Økosystem: Et samfund af levende organismer sammen med deres fysiske miljø, der interagerer som et system.

– Genoplive: At bringe tilbage til livet eller genoplive noget, der er dødt eller uddødt.