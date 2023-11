Ny mission: Chandrayaan-4 sigter mod at bringe månejordprøver tilbage

Pune: Med udgangspunkt i succesen med Chandrayaan-3 har den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) sat sigte på den næste månemission, Chandrayaan-4, med det ambitiøse mål at hente jordprøver fra Månen. Denne meddelelse blev fremsat af Nilesh Desai, direktøren for Space Applications Center (SAC/ISRO) under den 62. grundlovsceremoni for Indian Institute of Tropical Meteorology i Pune.

Chandrayaan-4-missionen vil indebære en måneprøve-retur, der markerer en vigtig milepæl i rumudforskningen. Med det formål at bringe prøver tilbage fra månens overflade, sigter ISRO mod at opnå denne bedrift inden for de næste fem til syv år. Planen indebærer en landingsproces, der ligner den for Chandrayaan-3, hvor det centrale modul docker med det kredsende modul, før det adskilles nær Jordens atmosfære. Re-entry-modulet vil derefter bære den dyrebare last af månens jord og rokke tilbage til Jorden.

Nilesh Desai udtrykte behovet for to løfteraketter for at udføre missionen med succes. Modulerne vil blive opdelt i Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM) og Re-entry Module (RM). TM og RM ville blive placeret i månens kredsløb, mens TM og LM ville gå ned for at indsamle prøven. Avancerede teknologier og omhyggelig planlægning er i gang for at sikre gennemførligheden af ​​denne mission.

Udover Chandrayaan-4 samarbejder ISRO også med det japanske rumagentur, JAXA, om Lunar Polar Exploration-projektet (LuPEX). Dette partnerskab afspejler begge agenturers forpligtelse til at fremme videnskabelig forståelse og udforskning ud over Jorden.

Med Chandrayaan-4 sigter Indien mod at tage et kæmpe spring i måneudforskningen ved at bringe værdifulde prøver tilbage fra Månens overflade. Denne mission vil ikke kun bidrage til videnskabelige gennembrud, men også skabe nye grænser inden for rumforskning og samarbejder.

FAQ

1. Hvad er Chandrayaan-4?

Chandrayaan-4 er den næste månemission for den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) med det formål at bringe jordprøver tilbage fra Månens overflade.

2. Hvornår forventes Chandrayaan-4 at blive lanceret?

ISRO sigter mod at lancere Chandrayaan-4 inden for de næste fem til syv år.

3. Hvordan vil Chandrayaan-4 hente månens jordprøver?

Chandrayaan-4 vil følge en landingsproces, der ligner den for Chandrayaan-3. Det centrale modul vil docke med det kredsende modul, før det adskilles nær Jordens atmosfære. Re-entry-modulet vil derefter vende tilbage til Jorden med prøverne.

4. Hvilke moduler er involveret i Chandrayaan-4 missionen?

Modulerne inkluderer Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM) og Re-entry Module (RM). TM og RM vil blive placeret i månens kredsløb, mens TM og LM vil sænke sig for at indsamle prøverne.

5. Er der noget samarbejde mellem ISRO og andre rumfartsorganisationer?

ISRO samarbejder med det japanske rumagentur, JAXA, om Lunar Polar Exploration-projektet (LuPEX). Dette partnerskab har til formål at fremme videnskabelig forståelse og udforskning ud over Jorden.