Den indiske rumforskningsorganisations solmission når med succes Sun-Earth L1 Point

Den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) meddelte, at dens første solmission, Aditya-L1, med succes har udført Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) manøvren og er nu på en bane, der vil tage den til Sun-Earth L1-punktet . Dette markerer den femte gang i træk, at ISRO med succes har overført et objekt på en bane mod et andet himmellegeme eller sted i rummet.

Aditya-L1-rumfartøjet blev opsendt fra Satish Dhawan-rumstationen i Andhra Pradesh med det primære formål at indsamle videnskabelige data og fremme Indiens soludforskningsindsats. Rumfartøjet er udstyret med instrumentet Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS), som allerede er begyndt at måle supratermiske og energetiske ioner og elektroner i afstande større end 50,000 km fra Jorden. Disse data vil hjælpe videnskabsmænd med at analysere adfærden af ​​partikler, der omgiver Jorden.

Om cirka 110 dage vil rumfartøjet blive sprøjtet ind i en bane omkring Sol-Jorden L1-punktet gennem en manøvre. ISROs succesfulde mission viser Indiens fremskridt inden for rumteknologi og dets engagement i at udforske Solen og dens virkninger på Jorden.

Kilder: ISRO, Gadgets 360