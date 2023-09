Design for a Future in Space: Creating Livable Environments Beyond Earth

I jagten på at etablere kolonier på månen og i sidste ende Mars arbejder arkitekter og designere på at skabe beboelige miljøer, der giver komfort og lindrer hjemve for astronauter, der foretager længerevarende rumrejser. Valentina Sumini, en arkitekt og ingeniør, har været i spidsen for dette nye felt kendt som rumarkitektur.

Suminis forskning involverer i samarbejde med European Space Agency og NASA at interviewe astronauter for at forstå deres oplevelser og designe rumhabitater, der imødekommer deres behov. Astronauter har ofte hjemve og afbrudt forbindelsen fra Jorden, så Sumini sigter efter at skabe interiører, der er befordrende for menneskelig beboelse. Dette involverer inkorporering af naturelementer og skabelse af fordybende miljøer, der simulerer Jordens syn og lyde.

For at bekæmpe stress og hjemve har Suminis hold designet en pod, der overfører realtidsdata fra et dyrereservat, og giver astronauterne en virtuel oplevelse af at være omgivet af naturen. Hun henter inspiration fra livet på Jorden i sine designs til livet uden for Jorden, ved hjælp af algoritmer baseret på rodvækst og replikerer biernes sværmende adfærd. Sumini har også udviklet et håndfrit eksoskelet, inspireret af en søhestehale, som forbedrer mobilitet og fingerfærdighed for astronauter, der arbejder i mikrotyngdekraft.

Suminis forskerhold tester deres design i ekstreme miljøer, der ligner forholdene på månen og Mars, såsom skråningerne af en Hawaii-vulkan og polarisen på Svalbard. AI, robotter og 3D-printere vil spille en afgørende rolle i konstruktionen af ​​bygninger og drivhuse på disse udenjordiske overflader, hvilket sikrer fremtidige indbyggeres overlevelse.

Selvom der ikke er nogen "Planet B", mener Sumini, at udforskning af rummet kan give værdifuld indsigt og teknologiske fremskridt, der kan anvendes på livet på Jorden. Rejsen mod etablering af fællesskaber på andre planeter er en forskningsindsats, der flytter grænserne for menneskelig formåen og en dag kan føre til levende fællesskaber på Mars.

kilder:

– Ray Edgar. (21. september 2023). Design til en fremtid i rummet: Skab beboelige miljøer uden for Jorden. Hentet fra [kilde]