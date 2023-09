Afdække den uventede rolle af blod-hjerne-barrieren i at kontrollere myres adfærd

Forskere har opdaget, at blod-hjerne-barrieren (BBB) ​​i tømrermyrer aktivt styrer den adfærd, der er nødvendig for, at hele myrekolonier kan fungere. BBB producerer et enzym kaldet Juvenile Hormon esterase (Jhe), som nedbryder hormonet kaldet Juvenile Hormone (JH3). Variationen i niveauerne af dette enzym i BBB bestemmer, om en myre bliver fodergænger eller soldat.

Den primære rolle for BBB er at kontrollere bevægelsen af ​​forskellige stoffer ind og ud af hjernen for at sikre normal hjernefunktion hos mange dyr, herunder myrer. Forskerne fandt dog ud af, at BBB i tømrermyrer spiller en aktiv rolle i at regulere adfærd.

Forskerne opdagede, at myren BBB producerer en specifik version af Jhe-enzymet, som nedbryder JH3. Dette hormon er kendt for at fremme fourageringsadfærd blandt sociale insektarbejdere. Niveauerne af det JH3-nedbrydende enzym i BBB varierer mellem forskellige typer arbejdsmyrer i den samme koloni, hvilket resulterer i forskellige niveauer af JH3 i hjernen og forskellige roller i kolonien.

Interessant nok har forskerne også bevis for, at lignende mekanismer kan spille en rolle i museadfærd. De fandt ud af, at muse-BBS-celler udtrykker hormonnedbrydende enzymer i højere niveauer end andre endotelcelletyper, herunder enzymer, der nedbryder testosteron.

Denne forskning viser, hvordan et enkelt protein udtrykt på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt kan have betydelige virkninger på individuelle adfærd, der ligger til grund for komplekse samfund, ikke kun i myrer, men potentielt i andre organismer, herunder pattedyr.

Yderligere undersøgelser er nødvendige for at forstå oprindelsen og udbredelsen af ​​denne mekanisme og dens rolle i at kontrollere adfærd uden for myrer.

kilder:

– Celletryk