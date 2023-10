Søgen efter styrke og lethed: Forskere skaber supermateriale ved at kombinere DNA og glas

Forskere har opnået et gennembrud inden for materialevidenskab ved at kombinere styrken af ​​DNA med renheden af ​​glas, hvilket resulterer i et supermateriale, der er fem gange lettere og fire gange stærkere end stål. Dette nye materiale, skabt af forskere fra University of Connecticut, Columbia University og Brookhaven National Lab, bliver hyldet som det "stærkeste kendte" materiale for dets tæthed.

Udfordringen med at finde et materiale, der besidder både styrke og lethed, har altid været en svær en. Men dette hold af forskere har vist, at disse to kvaliteter ikke udelukker hinanden. Inspireret af Iron Mans rustning søgte forskerne at skabe et materiale, der er let nok til at flyve, men også stærkt nok til at modstå fjendens angreb.

Hemmeligheden bag dette supermateriale ligger i at udnytte glassets iboende styrke. Selvom glas kan være skrøbeligt i sin konventionelle form, kan det modstå enorme tryk, når det er i sin reneste, fejlfrie tilstand. Ved at bruge glaspartikler i nanostørrelse, der er lettere end de fleste metaller og keramik, bliver strukturer lavet af dette uberørte glas både kraftfulde og lette.

For at forme glaspartiklerne til en 3D-ramme vendte forskerne sig til DNA som et stillads. De skabte en selvsamlende DNA-ramme, der fungerer som et skelet, hvorpå der påføres en glasbelægning. Denne delikate balance mellem DNA-stilladset og glasbelægningen resulterer i et materiale, der er robust, men alligevel let, og opnår hidtil usete styrker og tætheder.

Mens der er behov for mere forskning, før denne teknologi kan anvendes, planlægger forskerne allerede at skabe endnu stærkere materialer ved at inkorporere karbidkeramik eller ændre DNA-strukturen. Mulighederne for denne teknologi er enorme, og det kan endda føre til udvikling af panser, der ligner Iron Mans dragt.

Resultaterne af denne undersøgelse blev offentliggjort i tidsskriftet Cell Reports Physical Science.

kilder:

– Iron Man-inspireret 'stærkeste' materiale hyldet som 'supermateriale' – Science Daily

– Forskere skaber supermateriale, der er både lettere og stærkere end stål – CNET