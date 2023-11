Ny ultralydsbilleddannelsesteknik giver mulighed for realtidsobservation af makrofager i aktion

Penn State-forskere har udviklet en innovativ boblebaseret metode, der muliggør realtidsobservation af makrofager, en essentiel type immunceller, i pattedyrvæv ved hjælp af ultralydsbilleddannelsesteknologi. Makrofager spiller en afgørende rolle i vores immunsystem, idet de bygger bro mellem medfødt og adaptiv immunitet og hjælper med funktioner såsom bekæmpelse af infektioner og fremme af vævsregenerering. Indtil nu har det dog været en udfordring at visualisere deres aktiviteter i kroppen.

Traditionelt har ultralydsbilleddannelse ikke kunnet differentiere makrofager fra andre celler, da de opfører sig på samme måde. For at overvinde denne begrænsning udtænkte forskerne fra Penn State et kontrastmiddel ved hjælp af nanoemulsioner, som er små oliedråber, der reflekterer ultralydslydbølger effektivt. Disse nanoemulsioner blev introduceret til makrofagerne, som internaliserede dem. Når de blev udsat for ultralydsbølger, gennemgik dråberne en faseændring og dannede gasbobler, der gav den nødvendige billedkontrast til at skelne makrofagerne fra omgivende celler.

I et proof-of-concept-eksperiment med brug af svinevævsprøver visualiserede holdet makrofager i realtid. Denne banebrydende billedbehandlingsteknik kan fremme vores forståelse af, hvordan immunsystemet fungerer, og hvordan sygdomme udvikler sig, samt hjælpe med udviklingen af ​​mere effektive cellebaserede terapier.

Fremtidige anvendelser af denne teknologi kan strække sig ud over makrofager til andre typer immunceller og overvågning af plakopbygning i arterier. Forskerne sigter også mod at samarbejde med immunologiforskere, der er interesseret i at bruge denne teknik til deres studier.

Denne nye ultralydsbilleddannelsesmetode giver et stort løfte om at frigøre det fulde potentiale af makrofagterapier til forskellige helbredstilstande, herunder cancer, autoimmune lidelser, infektioner og vævsskader. Ved at give et realtidsbillede af de cellulære aktiviteter i kroppen, kan forskere få værdifuld indsigt i sygdomsprogression og helbredende mekanismer, hvilket fører til mere effektive behandlingsstrategier.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er makrofager?

Makrofager er en type immunceller, der spiller en afgørende rolle i forskellige immunsystemfunktioner, herunder påvisning og fjernelse af patogener, fremme af sårheling og regulering af immunresponser.

Hvad er betydningen af ​​at visualisere makrofager i realtid?

Realtidsvisualisering af makrofager giver forskere mulighed for at observere deres aktiviteter i kroppen, hvilket giver indsigt i sygdomsprogression og helbredende mekanismer. Denne information kan bidrage til udviklingen af ​​mere effektive terapier til tilstande som cancer, autoimmune lidelser, infektioner og vævsskader.

Hvordan fungerer den nye ultralydsbilleddannelsesteknik?

Teknikken går ud på at introducere nanoemulsioner, små oliedråber, til makrofagerne. Under ultralydsbølger gennemgår disse dråber en faseændring, der danner gasbobler, der kan detekteres og skelnes fra omgivende celler, hvilket muliggør realtidsobservation af makrofager i pattedyrsvæv.

Hvad er de fremtidige anvendelser af denne teknologi?

Forskerne planlægger at udforske brugen af ​​denne teknik til at visualisere andre typer immunceller i den menneskelige krop og overvåge plakopbygning i arterierne. De er også åbne for samarbejder med immunologiforskere, der er interesseret i at bruge denne billeddannelsesmetode til deres studier.