Blazars: Optrævler mysterierne bag højenergineutrinoer

Blazarer, en type aktive galaktiske kerner kendt som kvasarer, har betaget forskere i årevis med deres imponerende gammastråleudbrud. Nu har et internationalt forskerhold foretaget en omfattende statistisk analyse for at belyse sammenhængen mellem disse flares og højenergi-neutrino-emissioner. Ledet af professor Kenji Yoshida fra Institut for Elektroniske Informationssystemer ved Shibaura Institute of Technology i Japan, giver holdets resultater spændende indsigt i det komplekse forhold mellem blazarer og neutrinoflux.

Blazarer skiller sig ud fra andre kvasarer på grund af deres unikke evne til at udsende blus direkte mod Jorden. Disse eksplosive begivenheder frigiver højenergiske kosmiske stråler, drevet fra kernen af ​​disse galakser i jetfly, der spænder over store afstande. Inden for disse kosmiske stråler giver interaktioner med fotoner anledning til subatomære partikler kaldet neutrinoer.

Forskere er overbeviste om, at gammastråleudbrud fra blazarer er tæt knyttet til påvisningen af ​​neutrinoer på himlen. Denne teori fik støtte i 2017, da Sydpolens neutrino-detektor kendt som "IceCube" observerede en højenergi-neutrinobegivenhed, der faldt sammen både i timing og placering med en blazarblus kaldet TXS 0506+056. Denne opdagelse rejste muligheden for, at en population af blazarer producerer højenergi-neutrinoer under flares. Det præcise forhold mellem blazar-afbrændingsaktivitet og neutrino-emission forbliver dog et puslespil, der har behov for yderligere udforskning.

I deres undersøgelse undersøgte det internationale forskerhold i alt 145 blazarer. Af disse blev 144 trukket fra Fermi Large Area Telescope Monitored Source List, inklusive den bemærkelsesværdige blazar TXS 0506+056. For at forstå bidraget fra gammastråleudbrud til neutrino-emission, konstruerede forskerne ugentlige slyngede lyskurver, der repræsenterer den gennemsnitlige gammastråleflux af hver blazar. Ved at anvende en Bayesiansk algoritme bestemte de blussets driftscyklus (procentdelen af ​​tid, en blazar bruger i en blussertilstand) og den tilsvarende energifraktion for hver blazar.

Gennem deres analyse opdagede holdet en klar tendens: blazarer med lavere flare driftscyklusser og energifraktioner var mere udbredt i deres prøve. Disse parametre viste magtlovlignende fordelinger, hvilket viser en robust korrelation mellem dem. Desuden identificerede forskerne en betydelig forskel i flare driftscyklusser mellem forskellige typer blazarer.

Navnlig vurderede holdet også neutrino-energifluxen for hver gammastråleudstråling ved at bruge en skaleringsrelation, der tager hensyn til neutrino- og gammastrålelysstyrkerne. Ved at sammenligne deres forudsigelser med den tidsintegrerede følsomhed af IceCube, var forskerne i stand til at etablere øvre grænser for bidragene fra flares til den isotropiske diffuse neutrinoflux.

Prof. Yoshida fremhævede betydningen af ​​deres arbejde og understregede dets potentiale til at fremme videnskabelig viden om oprindelsen af ​​astrofysiske neutrinoer. Med yderligere observationer og anvendelsen af ​​deres metode håber forskerne at afsløre mysterierne omkring blazarer og deres rolle i at producere højenergi-neutrinoer.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvad er blazarer?

Blazarer er en type aktive galaktiske kerner kendt som kvasarer. Det, der adskiller dem, er deres evne til at udsende flammer rettet mod Jorden.

Q: Hvad er neutrinoer?

Neutrinoer er subatomære partikler, der ikke har nogen elektrisk ladning og interagerer svagt med stof. De kan produceres gennem kosmiske stråleinteraktioner i højenergiske astrofysiske begivenheder som blazarblus.

Spørgsmål: Hvordan er gammastråleudbrud fra blazarer forbundet med højenergi-neutrinoer?

Forskere mener, at gammastråleudbrud fra blazarer kan være de primære begivenheder, der er ansvarlige for påvisningen af ​​højenergi-neutrinoer på himlen. Timingen og placeringen af ​​en højenergi-neutrino-begivenhed detekteret af IceCube justeret med en blazarblus, hvilket antyder en sammenhæng mellem de to fænomener.

Q: Hvad opdagede forskerholdet?

Forskerholdet fandt ud af, at blazarer med lavere flare driftscyklusser og energifraktioner var mere almindelige i deres prøve. De identificerede også en signifikant forskel i flare driftscyklusser mellem forskellige typer blazarer. Derudover etablerede de øvre grænser for bidragene fra flares til den isotrope diffuse neutrinoflux.

(Kilde: The Astrophysical Journal)