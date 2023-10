Australske rørtudser: Kannibalistiske haletudser fremskynder udviklingen

Stoktudser i Australien står over for en alvorlig trussel fra deres egen slags - kannibalistiske haletudser. Disse haletudser spiser ofte unger, hvilket får dem til at udvikle sig hurtigere. Denne accelererede vækst har dog en omkostning.

Stoktudserne blev introduceret i Australien i 1935 for at bekæmpe sukkerrørsbiller. I stedet blev tudserne en invasiv art, der formerede sig uden kontrol og udgjorde en trussel mod økosystemet. Disse tudsers toksicitet bringer også indfødte kødædende pungdyr i fare.

Mens voksne stoktudser måler omkring 25 cm (10 tommer) i længden, er det deres haletudser, der udviser kannibalistisk adfærd og spiser deres egen slags. Denne adfærd er ikke ualmindeligt hos frø- og tudsearter, der normalt forekommer, når ressourcerne er knappe. Australske rørtudser udviser dog denne adfærd ret ofte.

I et eksperiment udført af invasiv artsbiolog Jayna DeVore og hendes kolleger fandt de ud af, at australske haletudser var 2.6 gange mere tilbøjelige til at kannibalisere udklækninger sammenlignet med ikke-australske haletudser. Et andet eksperiment afslørede, at australske haletudser var 30 gange mere tiltrukket af udklækkede unger end andre haletudser.

Unger i Australien udvikler sig i et hurtigere tempo end deres modstykker andre steder. Mens denne accelererede udvikling øger deres chancer for at overleve, efterlader den dem mindre udviklede end ikke-australske stoktudser på haletudser og modne stadier af deres liv.

Disse unge har udviklet sig til at fremskynde deres udvikling, når de mærker tilstedeværelsen af ​​andre haletudser, hvilket indikerer konkurrence og potentiel kannibalisme. Denne evolutionære tilpasning giver dem mulighed for at reducere varigheden af ​​deres sårbare stadie.

Kannibalisme blandt rørtudser kunne ses som en form for bestandskontrol, da det eliminerer konkurrencen om begrænsede ressourcer i dammen. Det demonstrerer også den bemærkelsesværdige hastighed, hvormed udvikling kan ske. De australske rørtudser har udviklet sig betydeligt siden deres introduktion til kontinentet.

Denne forskning bidrager til vores forståelse af den komplekse dynamik af invasive arter og den indvirkning, de kan have på indfødte økosystemer. Undersøgelsen blev offentliggjort i PNAS og fremhæver det igangværende evolutionære våbenkapløb mellem den kannibalistiske haletudsestadie og de sårbare æg- og rugestadier i invaderede levesteder.

