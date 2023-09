Et nyt projekt for at bringe magien ved nattehimmelobservation tilbage

I astronomiens verden har debatten mellem at bruge store, komplicerede teleskoper versus bærbare og simple kikkerter altid været et diskussionsemne. Mens teleskoper har deres plads, finder mange astronomer ud af, at kikkerter giver et sandt og fordybende udsyn til nattehimlen. Ikke alene er kikkerter mere bærbare, men de giver også en unik og engagerende måde at udforske og lære om himlen.

Analog Sky, et projekt af Robert Asumendi, har for nylig annonceret et spændende gør-det-selv-kit kaldet Magic. Dette projekt har til formål at bringe magien ved himmelobservation tilbage ved at give brugerne mulighed for at bygge deres egen astronomi-kikkert i æskestil. Sættet kombinerer de bedste funktioner fra både kikkerter og teleskoper, hvilket giver en ny og innovativ måde at udforske nattehimlen på.

Building Magic er en ligetil proces, der kan gribes an på tre forskellige måder. Brugere kan enten 3D-printe størstedelen af ​​delene (eksklusive optik) baseret på de angivne specifikationer, bestille delene fra foreslåede leverandører eller tage en hybrid tilgang og kombinere begge metoder. Slutresultatet er et kompakt og let kikkert-teleskop med retvinklet beskuer, svarende til bænkens Project Moonwatch-seere, der blev brugt i 1960'erne.

Magic er ikke kun nem at bruge, men den har også flere applikationer. Det kan bruges til jordbaseret visning, fuglekiggeri og endda deles mellem flere observatører. Dioptriets okularafstand kan hurtigt justeres, hvilket giver mulighed for problemfri overdragelse af synet fra én person til en anden. Desuden er Magic designet til at være kompakt og let, hvilket gør den ideel til hurtige verandasessioner eller til børn at bære på egen hånd.

Magic-sættet kan opgraderes med filtre og inkluderer en 4-milliwatt laserpointer til at sigte og en fold-out 1x finder som backup. De samlede omkostninger til at bygge Magic varierer fra lidt over $300, hvis delene er 3D-printede, til omkring $500, hvis det anbefalede stativ bruges. I betragtning af at astronomiske kikkerter af høj kvalitet kan koste op til tusind dollars, er omkostningerne ved at bygge Magic relativt overkommelige.

Analog Sky's Magic giver familier mulighed for at deltage i et fælles projekt og genoprette forbindelsen til nattehimlens enkelhed og skønhed. I en æra domineret af skærmtid giver Magic en forfriskende og fordybende måde at nyde universets vidundere sammen.

kilder:

– Analog Sky (Robert Asumendi, Universe Today)