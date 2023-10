Internationalt samarbejde opdager kilden til det største Marskælv, der nogensinde er registreret

Et globalt hold af videnskabsmænd, ledet af University of Oxford, har afsløret resultaterne af et banebrydende samarbejde for at fastslå årsagen til den største seismiske hændelse nogensinde registreret på Mars. Undersøgelsen, som involverede bidrag fra forskellige rumorganisationer rundt om i verden, konkluderer, at jordskælvet ikke var forårsaget af et meteoritnedslag, men snarere af massive tektoniske kræfter i Mars' skorpe.

Den seismiske hændelse, kendt som S1222a, registrerede en størrelsesorden på 4.7 og genererede vibrationer over hele planeten i mindst seks timer. Oprindeligt troede forskerne, at hændelsen kan være forårsaget af et meteoritnedslag på grund af ligheder i det seismiske signal med tidligere nedslag. De lancerede en international søgning efter et frisk krater, der involverede missioner fra European Space Agency, Chinese National Space Agency, Indian Space Research Organisation og De Forenede Arabiske Emiraters Space Agency.

Efter måneders efterforskning bekræftede holdet, at der ikke blev fundet noget friskt krater. I stedet blev den seismiske begivenhed tilskrevet frigivelsen af ​​enorme tektoniske kræfter i Mars' indre. Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Geophysical Research Letters, tyder på, at Mars er mere seismisk aktiv end tidligere antaget.

Dr. Benjamin Fernando, ledende forsker fra University of Oxford, udtalte, at selvom Mars i øjeblikket ikke har aktiv pladetektonik, var begivenheden sandsynligvis forårsaget af stressfrigivelse i Mars' skorpe. Disse spændinger har akkumuleret over milliarder af år, da forskellige dele af planeten afkøles og krymper med varierende hastighed.

Resultaterne af denne undersøgelse giver værdifuld indsigt i Mars' geologiske aktivitet, som kan hjælpe med at bestemme passende steder for fremtidige menneskelige levesteder på den røde planet. Samarbejdet mellem internationale missioner danner præcedens for fremtidige samarbejder inden for udforskning af det dybe rum.

Holdets forskning har også fremhævet vigtigheden af ​​at opretholde en bred vifte af videnskabelige instrumenter på Mars for at indsamle vigtige data. Forskere fra European Space Agency, Kina og De Forenede Arabiske Emirater udtrykte deres entusiasme for at deltage i undersøgelsen og deres forpligtelse til at fremme vores viden om Mars.

Dette hidtil usete samarbejde har betydelige konsekvenser for fremtidige missioner, da holdet planlægger at anvende deres resultater til kommende månemissioner og udforskning af Saturns måne Titan.

Kilde: University of Oxford

Citat: "En tektonisk oprindelse for det største marskælv observeret af InSight," Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619