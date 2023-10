Forskere konkluderer, at den største seismiske begivenhed på Mars var et resultat af tektoniske kræfter

Et hold af internationale videnskabsmænd, inklusive forskere fra NYU Abu Dhabi, har annonceret resultaterne af deres søgen efter kilden til den største seismiske hændelse nogensinde registreret på Mars. Hændelsen, kendt som S1222a, fandt sted den 4. maj 2022 og havde en størrelsesorden på 4.7. Oprindeligt troede holdet, at det kunne være forårsaget af et nedslag fra en meteoroid. Efter en omfattende søgning efter et nyt krater fandt de dog ud af, at den seismiske aktivitet var resultatet af enorme tektoniske kræfter i Mars' indre.

Holdet bestod af forskere fra NASA's InSight-mission samt European Space Agency, Chinese National Space Agency, Indian Space Research Organisation og De Forenede Arabiske Emiraters rumorganisation. Dette samarbejde af missioner dedikeret til undersøgelsen af ​​Mars var det første af sin slags.

Hver gruppe undersøgte data fra deres respektive satellitter, der kredsede om Mars, i et forsøg på at finde beviser for et nyt krater eller andre indikatorer for et nedslag. Trods måneders eftersøgning blev der ikke fundet noget nyt krater. Som et resultat heraf reviderer holdet deres estimater af Mars' seismiske aktivitet.

Hovedforfatter af undersøgelsen, Benjamin Fernando fra University of Oxford og Johns Hopkins University, udtrykte sin taknemmelighed for det internationale samarbejde om at løse mysteriet med S1222a. Han håber, at dette projekt vil tjene som model for fremtidige samarbejder inden for udforskning af det dybe rum.

NYU Abu Dhabis gruppeleder for Mars, Dimitra Atri, understregede betydningen af ​​dette projekt for at fremme vores forståelse af Mars. Han fremhævede, at det var en fantastisk mulighed for at samarbejde med andre missioner dedikeret til studiet af den røde planet.

Den seismiske begivenhed S1222a var en af ​​de sidste, der blev registreret af NASAs InSight-lander, før dens mission sluttede i december 2022. Den viden, der er opnået fra denne undersøgelse, vil informere fremtidige missioner, herunder dem til Månen og Titan, Saturns største måne.

InSight, NASAs mission for at studere Mars' indre gennem geofysik, især seismologi, blev lanceret i maj 2018. Igennem sin tid på Mars registrerede InSight over 1,300 marskælvhændelser, herunder nogle forårsaget af meteoroidnedslag.

Samarbejdet involverede andre aktive missioner i kredsløb om Mars, såsom MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) og Mars Express (MEX) fra NASA, ExoMars Trace Gas Orbiter og Mars Express fra European Space Agency, Emirates Mars Mission (Hope) fra De Forenede Arabiske Emiraters rumorganisation og Tianwen-1-missionen fra den kinesiske nationale rumfartsorganisation.

Dette banebrydende projekt repræsenterer et væsentligt skridt fremad i vores forståelse af Mars og baner vejen for yderligere udforskning og samarbejde inden for forskning i dybt rum.

