AI skaber robot, der kan gå i den virkelige verden

Et team af forskere ved Northwestern University i Chicago har opnået et betydeligt gennembrud ved at udvikle en AI-drevet robot, der intelligent kan designe robotter fra bunden. Selvom robotten er lille og misformet, repræsenterer den det første skridt mod en ny æra af AI-designede værktøjer. Ved at komprimere milliarder af års evolution til sekunder giver den nye algoritme systemet mulighed for at designe en robot, der kan gå hen over en flad overflade på få sekunder.

Det, der adskiller dette AI-program, er dets effektivitet. I modsætning til andre AI-systemer, der kræver energikrævende supercomputere og store datasæt, kører dette program på en letvægts personlig computer og har evnen til at designe nye strukturer fra bunden. Det er ikke begrænset til at efterligne tidligere menneskelige værker, men kan generere nye ideer og designs.

For at teste systemet fik forskerne det til at designe en robot, der kunne gå på land. Med hver iteration analyserede programmet dets design, identificerede fejl og opdaterede dets struktur. Efter blot ni forsøg genererede den med succes en robot, der var i stand til at gå med halvdelen af ​​hastigheden af ​​et gennemsnitligt menneskeligt skridt.

Forskerne mener, at dette gennembrud har et stort potentiale for fremtiden for kunstig intelligens og kunstigt liv. Ved at fjerne evolutionens bind for øjnene har de komprimeret milliarder af års forsøg og fejl på et øjeblik, hvilket baner vejen for fødslen af ​​nye organismer skabt af AI.

Det er værd at bemærke, at AI overraskende kom med den samme løsning til at gå som naturen – ben. Imidlertid tog AI en anden tilgang, hvilket resulterede i en robot med tre ben, bageste finner og et fladt ansigt. Mens nogle måske opfatter denne robot som en ubrugelig gadget, ser forskerne den som fødslen af ​​en helt ny organisme.

Undersøgelsen blev offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences og blev ledet af prof. Sam Kriegman ved Northwesterns McCormick School of Engineering i samarbejde med forskere fra Massachusetts Institute of Technology og University of Vermont.

Kilder: "Effektivt automatisk design af robotter" (Proceedings of the National Academy of Sciences)