Indsigt i biodiversiteten af ​​Annelids i Clarion-Clipperton Zone

En nylig undersøgelse har givet ny indsigt i biodiversiteten af ​​annelid i Clarion-Clipperton Zone (CCZ), verdens største dybhavsmineraludforskningsregion. Annelids, som omfatter orme, er en af ​​de største grupper af makroinvertebrater, der findes i mudderet, der dækker havbunden i CCZ.

Forskerne fra Göteborgs Universitet og Natural History Museum London brugte en kombination af traditionelle morfologiske tilgange og moderne molekylære teknikker til at identificere over 300 arter af annelid i CCZ. Dette omfatter 129 arter på tværs af 22 annelid-familier, hvoraf mange anses for at være nye for videnskaben.

At forstå biodiversiteten i CCZ er vigtig for at informere beskyttelsen af ​​disse unikke økosystemer, især da kommerciel dybhavsminedrift i området kan være nært forestående. Taksonomi, klassificeringen af ​​organismer, er afgørende for denne forståelse. Desværre bliver bløde annelid ofte beskadiget under indsamling, hvilket gør traditionelle morfologiske tilgange begrænsede. Derfor bliver DNA-teknikker i stigende grad brugt til at komplementere morfologisk identifikation.

Forskerne har gjort en betydelig indsats for at offentliggøre og dele deres annelid-data til gavn for det bredere videnskabelige samfund og interessenter involveret i beslutningstagning om dybhavsminedrift. Deres tjekliste over CCZ annelids er, selvom de stadig er delvise, et vigtigt skridt i retning af at skabe feltguider for områdets dyreliv.

Da Den Internationale Havbundsmyndighed overvejer minedriftsansøgninger til CCZ, er brugen af ​​biologiske data til miljøforvaltning blevet mere afgørende end nogensinde. Denne undersøgelse bidrager til at lukke videnskløften om biodiversiteten i CCZ og fremhæver behovet for yderligere forskning og beskyttelsesforanstaltninger i disse unikke dybhavshabitater.

kilder:

"Indsigt i biodiversiteten af ​​annelider i verdens største dybhavsmineraludforskningsregion." Phys.org. Hentet fra [kilde].

Helena Wiklund et al. "Tjekliste over nyligt tildelte annelid taxa fra Clarion-Clipperton Zone, det centrale Stillehav, baseret på morfologi og genetisk afgrænsning." Biodiversity Data Journal (2023). DOI: 10.3897/BDJ.11.e86921.