Indsigt i fremskridt og anvendelser af 2D-materialer

Denne artikel fremhæver den nylige gennemgang udført af Roman Engel-Herbert, direktør for Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), og Joao Marcelo J. Lopes, en seniorforsker ved PDI, på området for todimensionelle lagdelte materialer ( 2DLM). Deres anmeldelse, med titlen "Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications," er udgivet i ACS Nano. Forfatterne giver værdifuld indsigt i de nuværende tendenser og fremtidsudsigter vedrørende disse materialers syntese og egenskaber.

Anmeldelsen henter inspiration fra den 9. årlige Graphene and Beyond-workshop afholdt i 2022. Den inkorporerer også PDI's seneste arbejde med væksten af ​​højkvalitets magnetiske heterostrukturer ved hjælp af epitaksiale metoder. En bred vifte af emner er dækket i gennemgangen, herunder teori, syntese og forarbejdning, materialeegenskaber, materialeintegration, enhedsstudie og snoede 2D-heterostrukturer.

Nogle af de grundlæggende emner, der diskuteres i gennemgangen, inkluderer modellering af defekter og interkalanter med fokus på dannelsesveje og strategiske funktionaliteter. Maskinlæringens rolle i syntese og sansning fremhæves også. Gennemgangen understreger vigtige udviklinger inden for syntese, bearbejdning og karakterisering af forskellige 2D-materialer. Derudover udforsker den de optiske og fononegenskaber af disse materialer, styret af materialeinhomogenitet, multidimensionel billeddannelse, biosensing og maskinlæringsanalyse.

Konceptet med mix-dimensionelle heterostrukturer ved hjælp af 2D byggeklodser til næste generations logik og hukommelsesenheder introduceres. Forfatterne dykker også ned i betydningen af ​​twist-angle homojunctions i kvantetransport og giver fremtidige perspektiver for området 2DLM.

Bidragende forfattere til gennemgangen omfatter eksperter fra forskellige amerikanske institutter og internationale institutioner såsom University of Innsbruck. Dette samarbejde sikrer et omfattende og globalt perspektiv på fremskridt og anvendelser af 2D-materialer.

Samlet set giver gennemgangen af ​​Engel-Herbert og Lopes et omfattende overblik over feltets aktuelle tilstand og præsenterer spændende perspektiver for fremtiden for 2D-materialer.

