At leve som en analog astronaut i Antarktis

I november 2022 påbegyndte Tara Sweeney en forskningsekspedition til Thwaites-gletsjeren i Vestantarktis. Mens hendes hovedformål var at studere gletsjerens geologi og issmeltning, kunne Sweeney ikke undgå at blive mindet om, hvordan det kunne føles at være en rumfarer. Som tidligere flyvevåbenofficer og nuværende doktorand i månegeologi mærkede hun ligheden mellem antarktiske ekspeditioner og rummissioner.

I årevis har rumforskere studeret erfaringerne fra mennesker, der lever i ekstreme miljøer som Antarktis for bedre at forstå de udfordringer og forhold, som astronauter kan stå over for på andre planeter. Disse polære ekspeditioner tjener som en værdifuld analog til udforskning af rummet og giver indsigt i de fysiologiske og psykologiske aspekter af langvarige missioner.

Under sit 16-dages ophold på Thwaites Glacier boede Sweeney og hendes team i telte og trodsede barske vejrforhold. De stod over for storme og snestorme og tilbragte dage fanget inde i deres telte. Sweeney befandt sig endda fanget i en whiteout, hvor hun sammenlignede oplevelsen med at være inde i en ping-pongbold. På trods af udfordringerne følte hun en følelse af fokus og spænding, som hun ikke havde oplevet på sit hjemlige kontinent.

Deltagelse i 2023 Analog Astronaut Conference i maj gav Sweeney en unik mulighed for yderligere at udforske den analoge astronautoplevelse. Konferencen samlede personer, der simulerer langsigtede rumrejser på Jorden. Afholdt i Biosphere 2, et selvstændigt habitat i Arizonas ørken, havde begivenheden til formål at forstå levedygtigheden af ​​at skabe beboelige miljøer på fjendtlige planeter.

Sweeneys rejse til Thwaites-gletsjeren og hendes deltagelse i Analog Astronaut Conference fremhæver forbindelsen mellem polarudforskning og rummissioner. Disse oplevelser giver værdifuld indsigt i de fysiske og mentale udfordringer, som astronauter kan støde på på fremtidige missioner til Månen, Mars og videre.

