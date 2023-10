Astronomer er vidne til den første infrarøde Aurora på Uranus, der kaster lys på bizarre magnetfelter

En banebrydende opdagelse er blevet gjort af astronomer, da de observerede en infrarød nordlys på planeten Uranus for allerførste gang. Denne spændende udvikling giver værdifuld indsigt i de ejendommelige magnetfelter, der findes på de fjerne iskolde giganter i vores solsystem.

Aurorae, almindeligvis kendt som nord- og sydlys, er typisk forårsaget af solvinde, der kolliderer med højt ladede partikler i Jordens atmosfære. Denne kollision ioniserer partiklerne, får dem til at udsende lys og skaber de fascinerende grønne og lilla skærme, vi ser i polarområderne.

Lignende former for nordlys er blevet observeret på andre planeter, såsom Jupiters urolige himmel og dens måner. I 1986 gav Voyager 2-sonden det første glimt af ultraviolette nordlys på Uranus. Denne nylige opdagelse markerer dog første gang, at et infrarødt nordlys er blevet dokumenteret på planeten.

I modsætning til Jordens atmosfære, som primært består af nitrogen og ilt, har Uranus en atmosfære domineret af brint og helium. Som et resultat udsender nordlyset på Uranus lys i bølgelængder uden for det synlige spektrum, såsom infrarødt. Dette betyder, at disse himmelske skærme forbliver usynlige for det menneskelige øje og mangler de levende farver, der ses på vores hjemmeplanet.

Ikke desto mindre var forskerne ved hjælp af det kraftfulde Keck II-teleskop på Hawaii i stand til at observere og analysere de specifikke bølgelængder af infrarødt lys udsendt af Uranus. De fokuserede på det infrarøde lys, der udsendes af en ladet partikel kaldet H3+, som hjælper med at måle partiklens temperatur og atmosfæriske tæthed.

Forskerne fandt ud af, at tætheden af ​​H3+ i Uranus atmosfære steg med svimlende 88 procent på trods af minimale temperaturændringer. De tilskriver dette til nordlysaktivitet, der genererer intensiveret ionisering. Disse resultater giver afgørende beviser for teorien om, at energiske nordlys spiller en væsentlig rolle i opvarmningen af ​​gasgigantiske planeter som Uranus, og skubber varme fra nordlyset mod den magnetiske ækvator.

Desuden har de usædvanlige magnetfelter i Uranus og dens iskolde modstykke Neptun længe undret videnskabsmænd. De magnetiske poler på disse planeter er mærkeligt forkert justeret med deres roterende spin-akser. Da nordlysaktivitet er tæt knyttet til en planets magnetfelt, mener holdet, at undersøgelse af Uranus' nordlys kan hjælpe med at opklare mysteriet bag de forkert justerede magnetfelter.

Interessant nok kan denne forskning også kaste lys over gådefulde processer, der forekommer på Jorden, såsom geomagnetisk vending, hvor planetens nord- og sydpol effektivt skifter plads. At forstå virkningen af ​​disse fænomener er afgørende for systemer, der er afhængige af Jordens magnetfelt, herunder satellitter, kommunikation og navigation.

Det banebrydende studie, ledet af Emma Thomas, en ph.d.-studerende ved University of Leicester School of Physics and Astronomy, udvider vores forståelse af de fjerne iskolde giganter i vores solsystem. Ved at optrevle mysterierne bag Uranus' nordlys og optrevle hemmelighederne bag dets magnetiske felt, håber forskerne at få værdifuld indsigt i andre exoplaneter med lignende egenskaber, hvilket potentielt kan afsløre deres egnethed til at understøtte liv.

Ofte stillede spørgsmål

Q: Hvad er en nordlys?



A: En nordlys er et naturligt fænomen forårsaget af samspillet mellem solvinde og ladede partikler i en planets atmosfære, hvilket resulterer i udsendelse af lys.

Q: Hvad forårsager nord- og sydlys på Jorden?



A: Nord- og sydlyset er forårsaget af solvinde, der kolliderer med ladede partikler i Jordens atmosfære, især nær planetens poler.

Spørgsmål: Hvorfor er nordlys på Uranus usynlige for det menneskelige øje?



A: Aurorae på Uranus udsender lys i bølgelængder uden for det synlige spektrum, såsom infrarødt. Da det menneskelige øje kun kan opfatte synligt lys, forbliver disse nordlys usynlige.

Q: Hvordan blev det infrarøde nordlys på Uranus opdaget?



A: Forskere brugte Keck II-teleskopet på Hawaii til at observere og analysere specifikke bølgelængder af infrarødt lys, der udsendes af planeten Uranus, med fokus på lyset, der udsendes af en ladet partikel kendt som H3+.

Spørgsmål: Hvordan kunne undersøgelse af Uranus' nordlys hjælpe med at forstå Jordens magnetfelt?



A: Uranus' fejljusterede magnetfelt giver forskerne mulighed for at studere virkningerne af nordlysaktivitet og magnetiske felter. Denne forskning kan give indsigt i processer såsom geomagnetisk vending, som kan påvirke Jordens magnetfelt og systemer, der er afhængige af det.