Indiens rige tradition for solforskning

Indien har en lang historie med solforskning, der går tilbage til slutningen af ​​det 19. århundrede. Landets solforskningsindsats blev initieret af HF Blanford, den første generaldirektør for Indiens meteorologiske afdeling, som i 1881 foreslog behovet for nøjagtige registreringer af solens varmekraft og dens virkninger på jordens overflade. Ruchi Ram Sahni, en pioner inden for videnskabens popularisering i Punjab, sluttede sig til Blanfords team i 1885 som den anden assisterende meteorologiske reporter.

Kodaikanal Solar Observatory (KSO) blev etableret i 1899 og blev et vigtigt knudepunkt for solastronomi. I 1909 gjorde den britiske astronom J Evershed en banebrydende opdagelse ved KSO, som blev kendt som "Evershed-effekten." KSO spillede også en rolle i opdagelsen af ​​den berømte "Raman-effekt" i 1928, hvor KS Krishnan var en af ​​medforfatterne til forskningspapiret.

I forlængelse af Indiens solforskningsarv blev Indian Institute of Astrophysics (IIA) etableret i Bengaluru i 1971. Det absorberede observatorierne ved Kodaikanal og Kavalur og har siden ydet betydelige bidrag til solforskningen. IIA har udviklet Visible Line Emission Coronagraph, en nøglekomponent i den kommende indiske observatoriemission, Aditya-L1.

Aditya-L1 er indstillet til at nå sin destination i begyndelsen af ​​næste år, hvor den vil observere solens fotosfære, kromosfære og yderste lag. Dens primære mål er imidlertid at studere rumvejr og overvåge de uforudsigelige spidser i magnetfeltet forårsaget af koronale masseudstødninger fra solen. Disse koronale masseudslip kan udgøre en trussel mod teknologiafhængig civilisation ved at ødelægge satellitter og elektriske net.

Tidspunktet for Aditya-L1s mission stemmer overens med det forventede højdepunkt for solpletaktivitetscyklussen i 2026. Andre organisationer, såsom NASA og den britiske regering, har også overvåget rumvejret for at afbøde dets potentielle risici.

Indiske eksperimenter med kosmisk stråle har også ydet betydelige bidrag til rumforskning. GRAPES-3-eksperimentet, et samarbejde mellem Indien og Japan, opdagede en "forbigående svækkelse af jordens magnetiske skjold", der korrelerede med en solstorm i 2015. Denne forskning, offentliggjort i Physical Review Letters, viste vigtigheden af ​​nøjagtig stormens ankomsttid. forudsigelse for at minimere økonomiske tab under en global nedlukning.

Den rige tradition for solforskning i Indien, kombineret med dens voksende ekspertise inden for overvågning af rumvejr, fremhæver landets forpligtelse til at fremme videnskabelig viden og beskytte mod potentielle farer forbundet med solaktivitet.

Kilder: Arun Kumar Grover