Indiens Moon Rover registrerer muligt måneskælv

Indiens månemission, Chandrayaan-3, kan have opdaget beviser for et "måneskælv" på månens overflade. Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA), knyttet til Vikram-landeren, opdagede seismisk aktivitet den 26. august, hvilket markerede det første mulige måneskælv siden 1970'erne. Denne opdagelse, sammen med bevægelserne af Indiens Pragyan rover, kunne give værdifuld indsigt i månens geologiske sammensætning.

Måneskælvet blev opdaget kort efter, at Vikram-landeren landede på månens sydpol den 23. august. Den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) udtalte, at begivenheden ser ud til at være naturlig og er i øjeblikket under undersøgelse. Apollo-månemissionerne i 1960'erne og 1970'erne var de første til at opdage seismisk aktivitet på månen, hvilket afslørede dens komplekse geologiske struktur.

Nylige fremskridt inden for analyseværktøjer og computermodeller har gjort det muligt for forskere at få en bedre forståelse af månens indre. Undersøgelser har vist, at månen sandsynligvis har en jernkerne omgivet af en tæt, solid jernkugle. Derudover kan klatter af månens smeltede kappe adskilles fra resten, hvilket resulterer i jordskælv, når de stiger til overfladen.

Månens magnetfelt adskiller sig væsentligt fra Jordens. Mens Jorden har et stærkt magnetfelt, er månens indre for det meste frosset og mangler et robust magnetfelt. Men sten, der blev hentet under NASAs Apollo-missioner, tyder på, at månen tidligere kan have haft et kraftigt geomagnetisk felt.

Chandrayaan-3 sigter mod at kaste lys over disse mysterier ved at fortsætte sin udforskning af månens overflade. Både landeren og roveren er i øjeblikket i dvaletilstand, men vil genoptage driften, når månen går ind i dagslys den 22. september. Med deres solcelledrevne egenskaber er disse instrumenter godt positioneret til at opklare hemmelighederne bag månens indre struktur og give værdifuld indsigt i dens historie.

kilder:

– Indian Space Research Organisation (ISRO)

– NASA