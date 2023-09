Indiens Aditya-L1-mission, der indsamler data om solpartikler, der omgiver jorden

Indiens Aditya-L1-mission er begyndt at indsamle data om opførsel af partikler, der omgiver Jorden. Missionen, der blev lanceret den 2. september, har til formål at studere solaktiviteter for bedre at forstå rumvejret og dets indvirkning på Jorden.

Rumfartøjets Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) instrument blev aktiveret den 10. september, mens rumfartøjet var cirka 31,068 miles væk fra Jorden. STEPS består af seks sensorer, der måler supertermiske og energiske ioner og elektroner i forskellige retninger ved hjælp af lav- og højenergipartikelspektrometre.

Aditya-L1 er på vej mod Earth-Sun Lagrange Point 1, der ligger omkring 1 million miles væk. Rumfartøjet vil fortsætte med at observere partikler, der omgiver vores planet fra denne fjerne orbitale aborre. De indsamlede data vil hjælpe videnskabsmænd med at undersøge oprindelsen, accelerationen og anisotropien (variationer i intensitet og karakteristika afhængigt af retning) af solvind- og rumvejrfænomener.

Missionen har i alt syv videnskabelige instrumenter ombord. Fire af disse instrumenter vil være fokuseret på at observere Solen direkte, mens de resterende tre vil måle partikler ved Lagrange Point 1 for at studere virkningerne af soldynamikken i det interplanetariske medium.

Indiens tidligere månemission, Chandrayaan-3, landede med succes på Månens overflade den 23. august. Mens missionen i øjeblikket er i dvaletilstand for at overleve månenatten, planlægger den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) at vække landeren og roveren, når solen står op på Månens krateroverflade.

Med Aditya-L1-missionen og dens fokus på at studere Solen, sigter Indien på at forbedre sin forståelse af rumvejr og bidrage til det bredere videnskabelige samfunds viden om vores værtsstjerne.

kilder:

– Indian Space Research Organisation (ISRO)

– Gizmodo